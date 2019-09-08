Bağçeşme itfaiye binasının kaba inşaatı tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Bağçeşme’de başlattığı İtfaiye müfreze binasının kaba inşaatı bitti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin olaylara daha kolay müdahale etmeleri için kentte yeni müfreze binaları inşa ediyor. Bu binalardan biri de İzmit ilçesi Bağçeşme’de yapılıyor. Kaba inşaatı tamamlanan müfreze binasının ince işçiliğine başlanacak. Bodrum, zemin ve bir kat şeklinde yapılan Bağçeşme itfaiye müfreze binası bölgedeki olaylara ilk müdahalede önemli bir rol alacak. Bağçeşme müfreze binasının tüm katlarının kaba inşaatı tamamlandı. Çatı işlerine başlanan binada galvaniz çatı dereleri yerleştirilecek. Ardından çatı panel montajına başlanacak.

Binan zemin ve birinci katında ise alçı sıva ve kara sıva işlemleri yapılacak. İtfaiye müfreze binasının bodrum katında şadırvan, mescit, mekanik ve elektrik tesisat odaları, çamaşır odası ve su deposu bulunacak. 4, 18, 10 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak bulunacak. Bu katta dinlenme salonu, yemekhane, 210 metrekarelik 4 araç kapasiteli kapalı garaj da yer alacak. Birinci katta da 12 kişilik 3 adet yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler oluşturulacak. Bina girişinde güvenlik binası bulunacak.