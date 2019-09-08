0553 313 94 23

Bağçeşme itfaiye binasının kaba inşaatı tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Bağçeşme’de başlattığı İtfaiye müfreze binasının kaba inşaatı bitti.

08 Eylül 2019 Pazar 12:38
Bağçeşme itfaiye binasının kaba inşaatı tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Bağçeşme’de başlattığı İtfaiye müfreze binasının kaba inşaatı bitti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin olaylara daha kolay müdahale etmeleri için kentte yeni müfreze binaları inşa ediyor. Bu binalardan biri de İzmit ilçesi Bağçeşme’de yapılıyor. Kaba inşaatı tamamlanan müfreze binasının ince işçiliğine başlanacak. Bodrum, zemin ve bir kat şeklinde yapılan Bağçeşme itfaiye müfreze binası bölgedeki olaylara ilk müdahalede önemli bir rol alacak. Bağçeşme müfreze binasının tüm katlarının kaba inşaatı tamamlandı. Çatı işlerine başlanan binada galvaniz çatı dereleri yerleştirilecek. Ardından çatı panel montajına başlanacak.


Binan zemin ve birinci katında ise alçı sıva ve kara sıva işlemleri yapılacak. İtfaiye müfreze binasının bodrum katında şadırvan, mescit, mekanik ve elektrik tesisat odaları, çamaşır odası ve su deposu bulunacak. 4, 18, 10 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak bulunacak. Bu katta dinlenme salonu, yemekhane, 210 metrekarelik 4 araç kapasiteli kapalı garaj da yer alacak. Birinci katta da 12 kişilik 3 adet yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler oluşturulacak. Bina girişinde güvenlik binası bulunacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İnanıyorum ki Süleyman Şah'ın aziz naaşı tekrar eski yerine konulacak"
    1. "İnanıyorum ki Süleyman Şah'ın aziz..
    2. (Özel) Balıkçılar umduklarını..
    3. Mardin’de 3 terörist silahları ile..
    4. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu..
    5. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı..
    6. Sakarya’da sahilde iskelet bulundu
    7. Otomobil ile hafriyat kamyonu..
    8. Yenikapı tiyatrosu sona erdi.....
    9. Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ..
    10. FETÖ'nün, TSK'deki "kripto..
    11. HDP İl binası önünde eylem yapan aile..
    12. 12 yaşındaki öğrenciler uyurgezerler..
    13. Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı’nda..
    14. Aşure nasıl yapılır? | Aşure tarifi
    15. Bağçeşme itfaiye binasının kaba..
    16. Başkan Şayir, Zabıta Haftası’nı kutladı
    17. Kısaslı vatandaşlardan Canpolat’a..
    18. Düzce'de halk otobüsünde yangın
    19. İzmit Belediyesi’nden ilaçlama mesaisi
    20. Mudanya’da bağbozumu şenliği yapıldı
    21. Kansuva'yı şehit eden teröristler..
    22. Hong Konglu protestocular Trump’tan..
    23. Mardin Özel Harekat Şube Müdürünü..
    24. DMD Aileleri Derneği: "Destek verin,..
    25. Kaymakamlık sınavı nerede yapılıyor?
    26. Kaymakamlık sınavı başvuru şartları..
    27. Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2019..
    28. Yerli ve yabancı ziyaretçiler..
    29. Honda'dan Civic ve CR-V modellerine..
    30. Dağı taşı zeytin bahçesine çevirdiler,..
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'