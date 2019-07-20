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Bağ-kurluların prim gün sayısı ne kadar? Bağkurlu ne zaman emekli olur?

Bağ-Kur üzerinden prim gün sayısını tamamlayıp emekli olmak isteyen vatandaşlar Bağkur prim gün sayısının ne kadar olduğunu merak ediyor. Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in, "SSK'lılar ile Bağ-kurluların prim gün sayıları eşitlenmeli." çağrısından sonraBağ-kurluların prim gün sayısı düştü mü? sorusu sormaya başlandı. Peki Bağ-Kurlular ne zaman emekli olur?

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:44
Bağ-kurluların prim gün sayısı ne kadar? Bağkurlu ne zaman emekli olur?

Bağ-Kur üzerinden prim gün sayısını tamamlayıp emekli olmak isteyen vatandaşlar Bağkur prim gün sayısının ne kadar olduğunu merak ediyor. Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in, "SSK'lılar ile Bağ-kurluların prim gün sayıları eşitlenmeli." çağrısından sonra Bağ-kurluların prim gün sayısı düştü mü? sorusu sormaya başlandı.

Sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması ve esnafların prim gün sayılarının diğer kesimlerle eşitlenmesini talep eden Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklama yaptı. Esnaf ve sanatkârlarımıza geriye dönük hizmet süresi borçlanma hakkı verilmesini isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârın prim gün sayısının SSK'lılarda olduğu gibi 7 bin 200'e indirilmesini istedi.  Palandöken şöyle konuştu: “Gecesini gündüzüne katarak çalışan esnaf ve sanatkârımız, uzun prim gün sayısının altında eziliyor. Bizim yanımızda 8 günde 8 saat çalışan SSK'lı işçimizin emekliliği için 7 bin 200 prim gün sayısı yeterliyken patron konumundaki esnaf ve sanatkârımız günde 16 -18 saat çalışıp emeklilik için 9 bin günü doldurmak zorunda.  Arada 1800 prim günü, yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Tüm kesimlerin eşit haklara sahip olması ve sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması için prim gün sayısı eşitlenmeli. SSK'lı çalışanların iki katı kadar mesai yapan esnafımızın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200'e indirilmeli. Esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerden fazla olması, Anayasa'nın eşitlik ilkesine de aykırıdır."

Bağkurlu ne kadar prim ödemesi gerekiyor?

Prim gün sayılarının yanı sıra SSK'lı Bağ- Kurluların ayrımına son verilmesini isteyen Palandöken, "Ayaktan tedavilerde geçici iş göremezlik ödeneği alamayan esnafa tedavi süresindeki geçimi için rapor ücreti' hakkı verilmeli. Ayrıca esnaf ve sanatkârın iş yerinde geçirdiği kazalar da iş kazası sayılmalı. Çünkü iş yerinin kendine ait olması, kaza yaşanmayacağı anlamına gelmez. Çalışanın hayatını kaybetmesi halinde geride kalanlara aylık bağlanması için SSK'lıların 900 gün, Bağ-kurluların ise 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. İş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde SSK'lı ve Bağ-kur'lu ayrımlarına son verilerek tüm kesimler için sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalı." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:44
  1. Bağ-kurluların prim gün sayısı ne kadar?
  2. bağkurlular ne zaman emekli olur?

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