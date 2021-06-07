Bağ-Kur borçları yapılandırma başvuru süresi ve ilk taksit ödeme hakkında son dakika haberleri geliyor. Bağ-kur borcu olanlar ve emeklilik fırsatı bekleyenlere müjdeli haber geldi. Yeni yapılandırma paketinden prim borcunu ödeyen Bağ-Kur'lular ihyalarını gerçekleştirip emekli olabilecek. Peki, Bağ-Kur borç yapılandırma ne zaman? Bağ-Kur borç yapılandırma kimler yaralanacak? İşte merak edilen haberin detayları…

Bağ-Kur borç yapılandırma ne zaman?

Bağ-Kur borçları yapılandırma başvuru süresi, Resmi Gazetede yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren 4 ay içinde SGK'ya başvurulabilecek. İhya için borcun tamamının ilk taksit ödeme döneminde yani 31 Ekim'e kadar yapılması zorunluluğu bulunuyor.

Bağ-Kur borç yapılandırma kimler yaralanacak?

1-Önceden Bağ-Kur prim borçlarını diğer kanunlara göre yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırmasının iptal edilmesi için yazılı talepte bulunanlar ya da yapılandırması bozulanlar,

2-Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçları doğal afet, sel, yangın, deprem gibi nedenlerle ertelenmiş sigortalılardan yazılı istekte bulunanlar,

3-Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi kapsamında taksitlendiren ve tecil ettirenlerden,

4-Tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesini iptal etmek için yazılı olarak talepte bulunanlar düzenlemeden yararlanabilecek.