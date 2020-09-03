  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bafra Ovası'nda karnabahar dikimine başlandı
Ekonomi

Bafra Ovası'nda karnabahar dikimine başlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:00:07 -
Bafra Ovası'nda karnabahar dikimine başlandı

SAMSUN (AA) - Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda kış sebzelerinden karnabahar fide dikimine başlandı.

Ovada 12 bin dekar alanda yapılan fide dikiminin ardından ilk hasat aralık ayında gerçekleştirilecek.

Bafra Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, AA muhabirine, geçen yıla oranla bu yıl ovada karnabahar dikim alanında yüzde 20 artış olduğunu belirtti.

Dursun, geçen yıl 10 bin dekar alandan 25 bin ton karnabahar hasadı yapıldığını bildirdi.

Üretici Serkan Akbulut ise ovada 125 dekar alana karnabahar fidesi diktiklerini söyledi.

Ovada hasadın 25 Mart'a kadar sürdüğüne işaret eden Akbulut, karnabahar fiyatlarının geçen yıl olduğu gibi 1,5 ya da 2,5 liradan olacağını tahmin ettiklerini belirtti.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir
Gündem

Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir

Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı; 12 ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya'nın Türkiye'ye katılması için harekete g..
‘Tsunamiye hazır olun’ diyerek uyardı! 'Altın alacaklar bu habere dikkat'
Ekonomi

‘Tsunamiye hazır olun’ diyerek uyardı! 'Altın alacaklar bu habere dikkat'

Altın fiyatlarına ilişkin uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Ekonomistler euro-dolar kurunun 1,20 puanın üzerine çıkması halinde altın f..
Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi
Siyaset

Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi

CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı