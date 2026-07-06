  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Duran'dan "Geleceğin Mührü" paylaşımı! Uluslararası sistemdeki ağırlığımızı pekiştiriyoruz Başbağlar şehitleri İstanbul'da da anıldı! Unutturmayacağız adalet istiyoruz Seküler kokonadan plajda oturan başörtülü anne ile kızına yobaz saldırı: Buralar bizim! Defolun gidin! Yallah... TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı: Gereği neyse yaz bitmeden yapılacak Haram yiyenden başka ne beklenirdi ki! Kumar baronu Filistin’i hedef aldı İslam’a dil uzatan müptezelden pişkin mesaj! Özür yok, pişmanlık yok, küstahlık diz boyu! İran destekli Husiler Yemen'de çatıştı! Saldırıda onlarca ölü ve yaralı var! Sıfır Atık'ta tarihi rekor! Murat Kurum duyurdu: DOA ile 5 günde 7.6 milyon ambalaj toplandı Yürekleri parçalayan olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de! Dünyanın gözü NATO Ankara Zirvesi’nde olacak
Kobi Bafra Karma OSB’de yatırım süreci hızlanıyor!
Kobi

Bafra Karma OSB’de yatırım süreci hızlanıyor!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bafra Karma OSB’de yatırım süreci hızlanıyor!

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapılan Bafra Karma OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yeni yatırım süreçleri ele alındı.

Samsun’da Bafra Karma OSB’nin yeni yatırım ve genişleme sürecine ilişkin önemli kararlar alındı. Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda Bafra Karma OSB ile Alaçam genişleme sahasına yönelik ön tahsis şartları belirlenirken, Bafra Karma OSB’nin 1. üç aylık denetim raporu da değerlendirilerek görüşüldü.

 

Bölgesel üretimi yeni yatırımlar ve altyapı projeleriyle güçlendirmeyi hedefleyen Bafra Karma OSB’de yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantının ardından Vali Orhan Tavlı, yapımı devam eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Jandarma Karakolu ve İtfaiye Hizmet Binası inşaatlarında incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında projelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alındı.

KOBİ’ler için dijital dönüşüm hamlesi!
KOBİ’ler için dijital dönüşüm hamlesi!

Kobi

KOBİ’ler için dijital dönüşüm hamlesi!

Uşak'tan Bükreş'e, Sivas'tan Dubai’ye: Trendyol ile büyüyen KOBİ'lerin sınırları aşan başarısı
Uşak'tan Bükreş'e, Sivas'tan Dubai’ye: Trendyol ile büyüyen KOBİ'lerin sınırları aşan başarısı

Ekonomi

Uşak'tan Bükreş'e, Sivas'tan Dubai’ye: Trendyol ile büyüyen KOBİ'lerin sınırları aşan başarısı

Sahte yapay zeka tuzağı büyüyor! KOBİ’lere saldırılar 5 kat arttı
Sahte yapay zeka tuzağı büyüyor! KOBİ’lere saldırılar 5 kat arttı

Kobi

Sahte yapay zeka tuzağı büyüyor! KOBİ’lere saldırılar 5 kat arttı

Türk Yatırım Fonu’ndan KOBİ’lere destek!
Türk Yatırım Fonu’ndan KOBİ’lere destek!

Kobi

Türk Yatırım Fonu’ndan KOBİ’lere destek!

Türk Yatırım Fonu’ndan KOBİ’lere destek!
Türk Yatırım Fonu’ndan KOBİ’lere destek!

Kobi

Türk Yatırım Fonu’ndan KOBİ’lere destek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23