Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım: Geçmiş, geçmişte kaldı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da tek sezon forma giyse de taraftarların gönlünde yer eden Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşımda bulundu.

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis gündeme gelmişti.

"Geçmişi unutmalıyız"

Geçtiğimiz sezon 6 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Voltaire'den alıntı yaparak "Geleceği düşünmeli, geçmişi unutmalıyız. Çünkü geçmiş, geçmişte kaldı" dedi.

Bu paylaşım taraftarlar tarafından Gomis'in Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı yönünde yorumlandı. Bu sezon Al Hilal formasıyla 38 maça çıkan Gomis, 28 kez ağları sarstı, 6 kez de asist yaptı.