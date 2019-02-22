Bafetimbi Gomis'in gol sevinci top toplayıcı çocuğu korkuttu

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile Süper Lig'inde gol krallığını alan ve Galatasaray'ın şampiyonluğuna büyük katkıda bulunup kendini taraftara sevdiren Bafetimbi Gomis gollerine transfer olduğu Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de de devam ediyor.



Skor'da yer alan habere göre son olarak Al Ittihad deplasmanına konuk olan Gomis ve arkadaşları zorlu deplasmandan 2-0 galip ayrılan taraf oldu. Fransız golcü Bafetimbi Gomis 67. dakikada attığı gol ile takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Forma hediye edildi

Gomis'in golden sonra yaptığı klasikleşen gol sevinci saha kenarında oturan top toplayıcı çocuk tarafından şaşkınlık ile karşılandı. Gomis'in aslan sevici ile üzerine geldiğini gören top toplayıcı arkasına bile bakmadan Gomis'ten kaçtı. Yaşanan bu komik olayın ardından Bafetimbi Gomis maç sonrasında kendisinden korkan ve kaçan küçük çocuğa maçta giydiği formayı hediye ederek gönlünü aldı.