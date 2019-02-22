0553 313 94 23

Bafetimbi Gomis'in gol sevinci top toplayıcı çocuğu korkuttu

Geçen sezon Süper Lig’de Galatasaray'ın şampiyonluğuna büyük katkıda bulunan ve sezon başında Suudi Arabistan’a transfer olan Gomis'in klasikleşen gol sevinci saha kenarındaki top toplayıcı çocuğun korkup kaçmasına sebep oldu. Suudi Arabistan Ligi'nde Al Hilal'ın deplasmanda Al Ittihad'i 2-0 yendiği maçta Gomis'in attığı golün ardından yaşadığı sevinç, kameralara böyle yansıdı.

22 Şubat 2019 Cuma 12:50

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile Süper Lig'inde gol krallığını alan ve Galatasaray'ın şampiyonluğuna büyük katkıda bulunup kendini taraftara sevdiren Bafetimbi Gomis gollerine transfer olduğu Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de de devam ediyor.

Skor'da yer alan habere göre son olarak Al Ittihad deplasmanına konuk olan Gomis ve arkadaşları zorlu deplasmandan 2-0 galip ayrılan taraf oldu. Fransız golcü Bafetimbi Gomis 67. dakikada attığı gol ile takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Forma hediye edildi

Gomis'in golden sonra yaptığı klasikleşen gol sevinci saha kenarında oturan top toplayıcı çocuk tarafından şaşkınlık ile karşılandı. Gomis'in aslan sevici ile üzerine geldiğini gören top toplayıcı arkasına bile bakmadan Gomis'ten kaçtı. Yaşanan bu komik olayın ardından Bafetimbi Gomis maç sonrasında kendisinden korkan ve kaçan küçük çocuğa maçta giydiği formayı hediye ederek gönlünü aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:50
  1. Bafetimbi Gomis
  2. Bafetimbi Gomis gol sevinci
  3. Galatasaray
  4. Al Hilal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Annesinin boğarak klozete attığı bebek defnedildi
    1. Annesinin boğarak klozete attığı bebek..
    2. Balkondan düşen yaşlı adam yaşamını..
    3. Erengül yeniden yargılansın
    4. HDP’den terör paylaşımı
    5. Ömer Halisdemir-Semih Terzi ekseninde..
    6. Allah (C.C) bir daha bu millete CHP..
    7. Yemen’de acı büyük
    8. Milletvekili Esgin sağlıktaki 16..
    9. Hasan Şermet: "Tek düşüncemiz galip..
    10. Endonezya Üniversitesi öğrencilerinden..
    11. Ülkede ayakta! 7.7 şiddetinde deprem..
    12. Karaçi’de 5 çocuk gıda..
    13. DP Bilecik Belediye Başkan adayı..
    14. KOMEK kursiyelerinden “VEFA” projesi
    15. PFDK’dan Cizrespor Teknik Direktörü..
    16. Almanya'da iş dünyası güveni 50 ayın..
    17. Tunceli TSO’dan Başkan..
    18. Cezayir Devlet Başkanı Bouteflika,..
    19. Ekvador'da 7,5 büyüklüğünde deprem
    20. Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları
    21. 4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin..
    22. Siirt’te otomobil takla attı: 5 yaralı
    23. Kılıçdaroğlu, Antalya’ya geliyor
    24. 7 kişilik aile takla atan araçtan sağ..
    25. Celal Doğan’dan GGC’ye ziyaret
    26. Antalyaspor’da tüm maçlarda oynayan..
    27. Nevşehir’de 3 yıl 4 ay hapis cezası..
    28. Başkan Dağdelen: “Kırıkkale’de..
    29. Yılmaz: "Toroslar’da ulaşılabilir..
    30. Uyuşturucu satışı yapan 6 kişi..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...