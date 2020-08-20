  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bafetimbi Gomis yine maç sırasında bayıldı
Spor

Bafetimbi Gomis yine maç sırasında bayıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 22:30:40 -
Bafetimbi Gomis yine maç sırasında bayıldı

ANKARA (AA) - Suudi Arabistan Birinci Ligi takımlarından El-Hilal'de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, El-Ehli ile oynadıkları 26. hafta maçında baygınlık geçirdi.

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan 35 yaşındaki santrfor, karşılaşmanın 12. dakikasında fenalaştı. Gomis, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından mücadeleye devam etti.

2009 yılında Fransa Milli Takımı'nın kampında baygınlık geçiren Gomis'e vazovagal senkop (bayılma rahatsızlığı) teşhisi konmuştu.

Olympique Lyon ve Swansea City'de oynarken maç sırasında geçici şuur kaybı yaşayan Gomis, Galatasaray forması giydiği Süper Lig 2017-18 sezonunun 22. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde de benzer sorunu yaşamış ancak oyuna dönerek 90 dakikayı tamamlamıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun
Gündem

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili bir paylaşım yaptı.

'Bilgi aldım’ diyerek açıkladı: Erdoğan bu yüzden Cuma günü açıklayacak
Gündem

'Bilgi aldım’ diyerek açıkladı: Erdoğan bu yüzden Cuma günü açıklayacak

Gazeteci Metehan Demir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağını duyurduğu müjde ile ilgili konuştu.
İslam'ı ve Allah'ı alaya alan laikçi ayyaş kafadan alçak hakaret!
Gündem

İslam'ı ve Allah'ı alaya alan laikçi ayyaş kafadan alçak hakaret!

Sosyal medyada dolaşan ve görüntülerin nerede çekildiği henüz öğrenilemeyen bir videoda, laikçi ayyaş kafalar tarafından İslam ve Allah ile ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı