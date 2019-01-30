BAE'yi düşman olarak niteleyen komutan: Savaşçılarımız her bir noktasını...

İran devlet televizyonunun haberine göre, iki ülkenin mülkiyet hakkı iddia ettiği Ebu Musa Adası'nı ziyaret eden Caferi'ye Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri ve üst düzey komutanlar eşlik etti.

BAE'ye düşman dedi ve ekledi: Savaşçılarımız...

Ebu Musa Adası'nı "İran'ın kalbi" şeklinde niteleyen Caferi, "Düşmanlar bu adanın İran'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu bilmelidir. Savaşçılarımız adanın her bir noktasını kendi namusları gibi koruyorlar" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ada gibi tartışmalı bölgelerde savunma ve istihbarat kapasitesini artırmaya devam edeceklerini belirten Caferi, Basra Körfezi'ndeki komşu ülkelerin "tahriklerinin" bir sonuç getirmeyeceğini dile getirdi.

İran ve BAE egemenlik iddiasında bulunuyor

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan Ebu Musa Adası'nda İran ve BAE egemenlik iddiasında bulunuyor.

Ebu Musa Adası, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla birlikte 1921-1971 yılları arasında İngiliz idaresi altındaydı. Kasım 1971'de İngiltere'nin adaların kontrolünü BAE'ye devrederek çekilmesinin hemen ardından İran adalarda hakimiyeti ele geçirdi. BAE, adalara askeri güçlerini konuşlandıran İran'ı "işgalci" olarak niteliyor.

Adalar üzerindeki haklarının tarihsel olarak çok eskilere dayandığı tezini ileri süren İran, adaların geçici olarak 1903'te İngilizler'in eline geçtiğini ve 1971'de iade edildiğini, dolayısıyla "1971'de henüz kurulmamış olan BAE'nin egemenlik iddiasında bulunamayacağını" savunuyor.

BAE ise adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor.