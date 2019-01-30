0553 313 94 23

BAE'yi düşman olarak niteleyen komutan: Savaşçılarımız her bir noktasını...

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Ali Caferi, BAE ve ülkesinin egemenlik iddiasında bulunduğu Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa Adası'nı ziyaret ederek, "Düşmanlar bu adanın İran'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu bilmelidir" dedi. Caferi, "Savaşçılarımız adanın her bir noktasını kendi namusları gibi koruyorlar" diye konuştu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:17
BAE'yi düşman olarak niteleyen komutan: Savaşçılarımız her bir noktasını...

İran devlet televizyonunun haberine göre, iki ülkenin mülkiyet hakkı iddia ettiği Ebu Musa Adası'nı ziyaret eden Caferi'ye Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri ve üst düzey komutanlar eşlik etti.

BAE'ye düşman dedi ve ekledi: Savaşçılarımız...

Ebu Musa Adası'nı "İran'ın kalbi" şeklinde niteleyen Caferi, "Düşmanlar bu adanın İran'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu bilmelidir. Savaşçılarımız adanın her bir noktasını kendi namusları gibi koruyorlar" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ada gibi tartışmalı bölgelerde savunma ve istihbarat kapasitesini artırmaya devam edeceklerini belirten Caferi, Basra Körfezi'ndeki komşu ülkelerin "tahriklerinin" bir sonuç getirmeyeceğini dile getirdi.

İran ve BAE egemenlik iddiasında bulunuyor

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan Ebu Musa Adası'nda İran ve BAE egemenlik iddiasında bulunuyor.

Ebu Musa Adası, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla birlikte 1921-1971 yılları arasında İngiliz idaresi altındaydı. Kasım 1971'de İngiltere'nin adaların kontrolünü BAE'ye devrederek çekilmesinin hemen ardından İran adalarda hakimiyeti ele geçirdi. BAE, adalara askeri güçlerini konuşlandıran İran'ı "işgalci" olarak niteliyor.

Adalar üzerindeki haklarının tarihsel olarak çok eskilere dayandığı tezini ileri süren İran, adaların geçici olarak 1903'te İngilizler'in eline geçtiğini ve 1971'de iade edildiğini, dolayısıyla "1971'de henüz kurulmamış olan BAE'nin egemenlik iddiasında bulunamayacağını" savunuyor.

BAE ise adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:17
  1. iran
  2. bae
  3. basra körfezi
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - ABD'nin tanımadığı Maduro değil uluslararası hukuk
    1. ANALİZ - ABD'nin tanımadığı Maduro..
    2. "Kerkük'ün pazarlık konusu yapılmasına..
    3. Çavuşoğlu Bulgaristan Ulusal Meclisi..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden..
    5. Yeni Malatyaspor’dan Hıncal Uluç’a..
    6. Kaybolan Buse'nin babası kroki..
    7. "Para politikası mesajları 'şahin..
    8. S.Arabistan'daki felaketin bilançosu..
    9. Amerika DEAŞ’tan vazgeçmiyor!..
    10. "Dijitalleşme sayısız fayda ve fırsat..
    11. "TİKA sorumluluklarını yerine..
    12. 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fazıl Say..
    14. Sivasspor'da, Kasımpaşa maçı..
    15. Savunmada KOBİ'lerden beklenti artıyor
    16. Gürcistan'daki dev liman projesine..
    17. Şerafettin Yılmaz'dan 'Nurettin Soyer'..
    18. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bereket..
    19. Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Kaşıkçı..
    20. Finansal İstikrar ve Kalkınma..
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak