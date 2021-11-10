BAE'ye sığınan Sedat Peker'e soğuk duş

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığınan Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik 92 sanıklı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Ünlü bir döner firmasının ortaklarından ve davanın mağduru olan Emrah Sarıtaş, Sedat Peker ile eşi Özge Peker, bazı sanıklar ve ailelerinin mal varlıklarına tedbir konulmasını istedi.

"Mal varlıklarını kaçırıp devretmeden el konulsun"

Davanın görüleceği İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne avukatı Hakan Tunçkol aracılığı ile dilekçe sunan davanın mağduru Emrah Sarıtaş, dava konusu suçlamalar ve gerçekleşen zararın mal varlığına yönelik olması nedeniyle zararının karşılanmasını istedi. Mahkemeye sunulan dilekçede avukat Hakan Tunçkol, sanıkların suç konusu elde ettiği mal varlıklarının kaçırılmaması ve 3. kişilere devredilmemesi için önemli bir adım attı. Hem mal varlıklarının tespiti hem de tedbir konulup müsadere edilmesini istedi..

"Birinci derece akrabalarının da mal varlığı tespit edilsin"

Dilekçede, Sedat Peker ve eşi Özge Peker'in alt ve üst soy dökümlerinin istenerek, iki ismin birinci derece akrabalarının nakit, gayrimenkul, hisse senedi gibi varlıklarının tespit edilmesi talep edildi. Bu varlıkların kuvvetle muhtemel suç sonucu elde edildiği vurgulanarak müsadere edilmesi istendi.

Bazı sanıklar için de müsadere talebi

Sadece Peker ailesi değil davanın diğer sanıkları Abdullah Süngü, Fikret Aydın ve eşleri ile sanık Eser Sarıtaş ile babası Erol Sarıtaş'ın da birinci derece yakınları noktasında da aynı şekilde alt ve üst soydan birinci derede akrabalarının nakit, gayrimenkul, hisse senedi gibi mal varlıklarının suç sonucu elde edilme ihtimali nedeniyle müsaderesi talep edildi. Şimdi mahkemenin talebe ilişkin kararı bekleniyor.