BAE'ye kaçırılması planlanıyordu! Kilolarca altın yakalandı
Rusya'nın Moskova Havalaanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçak yollardan götürülmek üzere 225 kilogram altın ele geçirildi.
Moskova Vnukovo Havaalanı’nda 800 milyon ruble (13,3 milyon dolar) değerinde 225 kilogram kaçak altın ele geçirildi.
Rusya Federal Gümrük Servisi açıklamasına göre, bir yolcu tarafından Birleşik Arap Emirlikleri’ne kaçak yoldan götürülmek istenen külçe altınlara el konuldu.
Altınların önce Ermenistan’ın başkenti Erivan’a, daha sonra Dubai’ye götürülmesinin planlandığı bildirildi.
Havaalanında yakalanan zanlılar hakkında 5 ila 10 yıl hapis istemiyle dava açılacağı belirtildi.