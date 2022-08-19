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Ekonomi BAE'ye kaçırılması planlanıyordu! Kilolarca altın yakalandı
Ekonomi

BAE'ye kaçırılması planlanıyordu! Kilolarca altın yakalandı

Rusya'nın Moskova Havalaanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçak yollardan götürülmek üzere 225 kilogram altın ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 13:17:00 -
BAE'ye kaçırılması planlanıyordu! Kilolarca altın yakalandı

Moskova Vnukovo Havaalanı’nda 800 milyon ruble (13,3 milyon dolar) değerinde 225 kilogram kaçak altın ele geçirildi.

Rusya Federal Gümrük Servisi açıklamasına göre, bir yolcu tarafından Birleşik Arap Emirlikleri’ne kaçak yoldan götürülmek istenen külçe altınlara el konuldu.

Altınların önce Ermenistan’ın başkenti Erivan’a, daha sonra Dubai’ye götürülmesinin planlandığı bildirildi.

Havaalanında yakalanan zanlılar hakkında 5 ila 10 yıl hapis istemiyle dava açılacağı belirtildi.

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