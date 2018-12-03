BAE'ye gitmek isteyen manken, havalimanında yakayı ele verdi! 10 yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya
Pakistan'dan BAE'nin Abu Dabi şehrine gitmeye çalışan Tereza Hluskova isimli manken, valizinde 1,1 milyon dolarlık uyuşturucu ile yakalandı.03 Aralık 2018 Pazartesi 20:50
9 kilogram eroinle yakalanan Tereza Hluskova isimli manken, Pakistan Lahore'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentine uçmaya hazırlanıyordu. Ancak heykellerin kırılmasıyla gerçek ortaya çıktı.
Seyahatine başlamadan gizemli buluşma gerçekleştirdi
Son olarak İrlanda Dublin'e gitmeyi hedefleyen Çek manken, seyahatine başlamadan gizemli bir buluşma gerçekleştirdi. İngiltere Manchester'daki sahte fotoğraf stüdyosuna giden 22 yaşındaki Hluskova, bir erkekle buluştu.
Kendisine komplo kurulduğunu iddia etti
Havalimanında durdurulduğunda valizlerinden 1.1 milyon dolarlık uyuşturucu çıkan kadın, kendisine komplo kurulduğunu savunuyor. Hluskova, içinde hediyeler olan iki bavulun kendisine verildiğini ve içinde eroin gizlendiğini bilmediğini söylüyor.
Gözyaşları içinde tahliyesini istedi
Kilolarca uyuşturucuyla yakalanan ve mahkemede gözyaşlarıyla tahliyesini isteyen kadının, Noel tatilini ailesiyle birlikte geçirme hayalleri suya düştü. Hluskova henüz suçlu bulunmuş değil ancak duruşmaları sürekli erteleniyor.
Manken için terör saldırısı tehdidi yapılmıştı
Geçen ay manken için terör saldırısı tehdidi savuran bir erkek, üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İngiliz basını, manken Tereza Hluskova'nın daha önce de benzer seyahatler yaptığını bildiriyor.
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