  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BAE'nin öldürdüğü balıkçıların cenazesi İran'a teslim edildi
Aktüel

BAE'nin öldürdüğü balıkçıların cenazesi İran'a teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:59:26 -
BAE'nin öldürdüğü balıkçıların cenazesi İran'a teslim edildi

ANKARA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sahil güvenlik güçlerinin Basra Körfezi'nde İranlı balıkçı teknelerine ateş açması sonucu ölen iki kişinin cenazesi İran'a teslim edildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, İran Sınır Muhafızları Komutanı Ahmedi Goderzi, konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Goderzi, "İki İranlı balıkçının cesetleri Bender Abbas şehrinde teslim alındı ve Sistan-Beluçistan'daki evlerine gönderildi." dedi.

İranlı komutan, kayıplarla ilgili BAE'nin resmi özür dilediğini ve uluslararası hukuka uygun olarak tazminat ödemeyi taahhüt ettiğini söyledi.

BAE sahil güvenlik güçlerinin 17 Ağustos'ta Basra Körfezi'ndeki İranlı balıkçı teknelerine ateş açmasıyla 2 balıkçı hayatını kaybetmişti. BAE güçleri, bir balıkçı teknesine de el koymuştu.

Aynı gün İran, kara sularını ihlal eden BAE'ye ait bir geminin alıkonulduğunu ve mürettebatın da gözaltına alındığını duyurmuş, ardından BAE, balıkçı teknesini serbest bırakmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı, BAE hükümetinin yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade eden bir mesajla tüm kayıpları tazmin edeceğini Tahran'a ilettiğini duyurmuştu.

Bakanlık alıkonulan BAE gemisi ve mürettebatıyla ilgili yargı sürecinin ise devam ettiğini belirtmişti.

Son aylarda nispeten düzelme sürecine giren Tahran ile Abu Dabi arasındaki ilişkiler, BAE'nin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının ardından yeniden gerilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar
Medya

Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar

Koç’un sahibi olduğu Yapı Kredi bankasının 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili hazırladığı reklam büyük tepki çekti. Skandal reklamda Türk a..
Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL
Siyaset

Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest: Değeri 700 milyon TL

Osmaniye’de yapılacak ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismini taşıyacak köprü için kaynak sorunu aşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip E..
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli
Gündem

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimle ilgili çok kritik uyarılarda bulundu.
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı