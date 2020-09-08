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Aktüel BAE'li yetkili: İsrail'in Gazze'ye savaş açması aramızdaki samimi barışı etkilemez
Aktüel

BAE'li yetkili: İsrail'in Gazze'ye savaş açması aramızdaki samimi barışı etkilemez

BAE'nin Savunma, İç ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Naimi, İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesine konuştu

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:30:54 -
BAE'li yetkili: İsrail'in Gazze'ye savaş açması aramızdaki samimi barışı etkilemez

KUDÜS (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Savunma, İç ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ali el-Naimi, İsrail'in Gazze'ye yönelik açacağı bir savaşın İsrail ile BAE arasındaki "samimi barışı" etkilemeyeceğini belirtti.

BAE'nin Savunma, İç ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Naimi, İsrail’in Yedioth Ahronot gazetesine verdiği röportajda İsrail ile BAE ilişkilerini değerlendirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik açacağı bir savaşın iki ülke arasındaki samimi barışı bozmayacağını ifade eden Naimi, ülkesinin İsrail ile normalleşme anlaşmasını bu ay içinde imzalamasını ümit ettiğini kaydederek, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın yakın zamanda Tel Aviv'i ziyaret edeceğini açıkladı.

Naimi, söz konusu anlaşmanın imzalandıktan hemen sonra iki ülke arasındaki uçak seferlerinin başlayacağını duyururken, İsrail'in BAE'nin ABD'den F-35 almasına ilişkin tutumunu değiştirmesini beklediğini vurguladı.

İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planı sonrasında ilişkileri donduran Filistin yönetimini eleştiren Naimi, Filistin yönetimini "geçmişte kalmakla" suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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