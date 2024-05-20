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Dünya BAE'li şirket 105 jet için rekor sipariş verdi: Rekor Airbus anlaşması imzaladı! Havacılık dünyası şokta, herkesi şaşırttı
Dünya

BAE'li şirket 105 jet için rekor sipariş verdi: Rekor Airbus anlaşması imzaladı! Havacılık dünyası şokta, herkesi şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-05-20 18:08:00 - 2024-05-20 18:18:51
BAE'li şirket 105 jet için rekor sipariş verdi: Rekor Airbus anlaşması imzaladı! Havacılık dünyası şokta, herkesi şaşırttı

Saudia havayolunu ve ekonomik havayolu şirketi flyadeal'i işleten Saudia Group, havacılık sektörü için önemli bir adım atarak 105 Airbus uçağı siparişi verdi ve bu da bir Suudi havayolu şirketi tarafından şimdiye kadar verilen en büyük sipariş oldu.

Saudia havayolunu ve ekonomik havayolu şirketi flyadeal'i işleten Saudia Group, havacılık sektörü için önemli bir adım atarak 105 Airbus uçağı siparişi verdi ve bu da bir Suudi havayolu şirketi tarafından şimdiye kadar verilen en büyük sipariş oldu. Pazartesi günü açıklanan anlaşma 12 adet A320neo ve 93 adet A321neo tek koridorlu jeti içeriyor. Devlete ait grup, Saudia havayolunun A321neo jetlerinin 54'ünü alacağını, flyadeal'in ise 12 A320neo ve kalan 39 A321neo uçağını satın alacağını açıkladı. İşlemin mali detayları Saudia Group veya Airbus tarafından açıklanmadı. Ancak duyurunun yapıldığı Future Aviation Forum'da siparişin yaklaşık 19 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi.

Saudia Group Genel Müdürü İbrahim Al Omar, filo genişlemesinin 2026'nın ilk çeyreğinde başlamasının planlandığını ve nihai teslimatın 2032'de yapılmasının beklendiğini kaydetti. Airbus, Saudia Group'un A320neo ailesi uçaklar için birikmiş siparişlerinin 144 jete ulaştığını doğruladı.

Bu stratejik genişleme, Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın Suudi Arabistan ekonomisini petrolün ötesinde çeşitlendirmeyi amaçlayan Vizyon 2030 programıyla da uyumlu. Turizm, bu ekonomik çeşitlendirme planının önemli bir bileşenidir.

Daha önce Kasım ayında Saudia, 100 dar gövdeli jet siparişini tamamlama niyetini dile getirmiş ve üreticiden ilave 50'den fazla uçak tedarik etmek için bir anlaşma istemişti, ancak o zaman üretici belirtilmemişti.

Airbus ile yapılan bu son sipariş, bu niyeti yerine getiriyor ve aşıyor ve Saudia Group'u önümüzdeki yıllarda önemli bir büyüme için konumlandırıyor.
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Saudia Group'un dönüm noktası niteliğindeki Airbus uçak alımının ardından, Airbus'ın (AIR) mali sağlığı ve piyasa performansı, anlaşmanın potansiyel etkisine ilişkin ek bir bağlam sağlayabilir. InvestingPro verilerine göre Airbus, havacılık ve uzay sektöründeki önemli varlığını yansıtan 2.490 milyon USD'lik piyasa değerine sahip. Şirketin F/K oranı 41,7 ile yüksek bir seviyede ve piyasa tarafından primli bir değerlemeye işaret ediyor. Bununla birlikte, 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki aya göre ayarlandığında, F/K oranı 30,33 ile biraz daha düşüktür ve kazançlarda olası bir büyüme beklentisine işaret etmektedir.

Airbus'ın aynı dönemde %15,81'lik güçlü bir gelir artışı sergilemesi de dinamik iş performansının altını çiziyor. Bu durum Saudia Group'un genişleme hedefleriyle örtüşüyor ve Airbus uçaklarına yatırım yapma kararlarına katkıda bulunan bir faktör olabilir. Ayrıca, şirketin hisse senedi yılbaşından bugüne %14,17'lik bir toplam fiyat getirisi ve bir yıllık %33,73'lük bir toplam fiyat getirisi elde ederek, bu yeni anlaşma ile daha da güçlenebilecek olan güçlü yatırımcı güvenine işaret etti.

Airbus'a yatırım yapmayı düşünenler için, bir InvestingPro İpucu, şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve bunun finansal istikrarın güçlü bir göstergesi olduğunu vurguluyor. Ayrıca Airbus, hissedarlarına değer kazandırma taahhüdünü yansıtacak şekilde temettü oranını 3 yıl üst üste artırdı. Daha fazla bilgi için, Airbus'ın finansal ve piyasa pozisyonunun daha derin bir analizi için erişilebilecek 12 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. İlgilenen yatırımcılar InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirler.

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