BAE'li isimlere tepki: Onlar nerede, yıkım orada
Libya'da devam eden karışıklığı protesto etmek amacıyla yapılan gösterilerde BAE Emiri Halife Bin Zayed Al-i Nahyan ve Veliaht Prens Muhammed Bin Zayed'e büyük tepki gösterildi.29 Nisan 2019 Pazartesi 01:40
Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda dünkü cuma eylemleri sırasında BAE Emiri Halife Bin Zayed Al-i Nahyan ve Veliaht Prens Muhammed Bin Zayed'e tepki gösterildi.
Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda dün cuma eylemleri gerçekleştirildi. Eylemler sırasında BAE Emiri Halife Bin Zayed Al-i Nahyan ve Veliaht Prens Muhammed Bin Zayed'e tepki gösterildi. İki ismin fotoğraflarının olduğu bir pankartta "Nerede olurlarsa yıkım orada" yazıyordu.
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