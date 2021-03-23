  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BAE'li iki şirketten Telegram'a dev yatırım
Ekonomi

BAE'li iki şirketten Telegram'a dev yatırım

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli iki yatırım şirketi, son zamanların popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'a 150 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 17:32:00 -
BAE'li iki şirketten Telegram'a dev yatırım

BAE'nin İngilizce yayın yapan The National gazetesinin haberine göre, Mubadala Yatırım Şirketi ve Abu Dabi Catalyst Partners, Dubai merkezli Telegram'a yatırım yapma kararı aldı.

Haberde, BAE'li iki şirketin, Telegram'a yetmiş beşer milyon dolardan toplam 150 milyon dolar sermaye aktaracağı belirtildi.

Pavel ve Nikolai Durov isimli iki kardeş tarafından 2013'te Rusya'da kurulan Telegram'ın ana şirket binası daha sonra Dubai'ye taşındı. Söz konusu şirket halihazırda BAE merkezli olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNN Türk'te kavga! Hulki Cevizoğlu: Ahmet Hakan PKK propagandasına izin veriyorsun
Medya

CNN Türk'te kavga! Hulki Cevizoğlu: Ahmet Hakan PKK propagandasına izin veriyorsun

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Altan Tan'ın sözlerine tepki gösteren Hulki Cevizoğlu Ahmet Hakan'a "PKK propagandası yapı..
FETÖ’den yeni sızma talimatı! İşte şimdiki hedefleri
Siyaset

FETÖ’den yeni sızma talimatı! İşte şimdiki hedefleri

Türkiye üzerindeki oyunlarından vazgeçmeyen FETÖ’den kripto üyelere yeniden örgütlenme ve devlet kurumları, siyasi partiler ile sivil toplum..
Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik dolar açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik dolar açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Merkez Bankası ve dolar kuruna yapılan saldırıya ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay