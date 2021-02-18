BAE'li Bakandan Türkçe 'uzay' paylaşım!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İleri Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah el Amiri, Twitter hesabından daha önce BAE'yi Mars'a başarılı bir şekilde uydu göndermeleri vesilesiyle tebrik eden Bakan Varank'a cevaben bir açıklama yaptı.

Varank'ın paylaşımına Türkçe karşılık veren Amiri, "Teşekkürler. Uzay araştırmalarının her zaman pek çok keşfe aracılık ettiğine ve kolektif insan anlayışımızı geliştirdiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2023'te uzaya yapacağı keşif yolcuğunda başarılar dileyen Amiri, "Bu çalışmanın bölgenin uzay araştırmalarına katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bugün, BAE'nin "Umut" adı verilen uydusunun 9 Şubat'ta Mars yörüngesine başarılı bir şekilde yerleşmesi vesilesiyle bir tebrik mesajı yayımlamıştı.

Twitter hesabından İngilizce paylaştığı mesajında BAE'yi kutlayan Varank, "Uzaydaki her yeni keşif, uluslararası iş birliğini artırıp dünya barışının çıkarına hizmet ediyor. Üzerinde uzun bir dönemdir çalışılan BAE'nin Umut Misyonu, övülmeye değerdir. Tebrikler" ifadelerini kullanmıştı.

BAE, Mars yörüngesine uydu yerleştiren ilk Arap ülkesi olmuştu.