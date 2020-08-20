  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BAE’den Yahudilere sınırsız hizmet
Dünya

BAE’den Yahudilere sınırsız hizmet

İsrail’le gizli ilişkisini resmiyete döken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), artık aleni biçimde siyonistlerin hizmetinde olacak. BAE, Tel Aviv’in isteğiyle Yemen’de kalan 100 Yahudi’yi Abu Dabi’ye taşımayı planlıyor. Prens bin Zayed, tahliye sonrası BAE’de kalmak isteyenlere vatandaşlık verecek, gitmek isteyene de her türlü kolaylığı sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:33:00 -
BAE’den Yahudilere sınırsız hizmet

İsrail basının “25 yıldır İsrail’le çalışıyor” dediği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi bin Zayed, ülkesini resmen Yahudilerin ikinci vatanı yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak hareket eden bin Zayed, Tel Aviv’le ilişkilerini resmiyete dökmesinden sonra  iç savaş ülkesi Yemen’de kalan son 100 Yahudiyi ülkesine getirmeyi planlıyor.  Londra merkezli “Arab Jadid” haber sitesine konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen Yemenli bir haham, ülkedeki Yahudi varlığına son verilmesi ve kalan 100 kişinin Abu Dabi’ye tahliye edilmesine yönelik bir planın olduğunu söyledi. 

Prens Bin Zayed İran’dan da yardım talep etti

Haberde, plan çerçevesinde 40 kişinin şu ana kadar BAE üzerinden ABD’ye gitmeye razı olduğu, gitmek istemeyenlerin de BAE’de kalabileceği bilgisi yer aldı. Yemen’deki iç savaşın önemli aktörlerinden olan BAE’nin söz konusu tahliye operasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için İran’dan yardım talebinde bulunduğu da iddia edildi. 

Genel olarak Yahudilerin, Yemen’de devam eden iç çatışma ve İran destekli Husilerin kendilerine yönelik saldırılarına rağmen İsrail ve ABD’ye göç etme fikrine sıcak bakmadığı ifade edildi. Yemenli Yahudilerin İsrail toplumuna entegre olmamak ve 2’nci sınıf muamele görme endişesiyle göç etmek istemedikleri ifade ediliyor. Siyonist Tel Aviv yönetimi ve BAE Prensi bin Zayed’in Yemen’deki Yahudileri ikna etmek için her türlü sözü verdiği de öğrenildi. Bu nedenle İsrail’e gitmek istemeyen Yahudiye BAE vatandaşlığı ve konut verileceği de ifade edildi.

BAE, geçtiğimiz hafta bir bölümü İngiltere bir bölümü de Yemen’de olan bir Yahudi aileyi başkent Abu Dabi’de buluşturmuş ve aslında büyük tahliyenin sinyalini vermişti.  

2016’da da yardım etmişti

Açık kaynaklara göre, İsrail’in henüz kurulmadığı 1948’e kadar Yemen’de 50 bin Yahudi yaşıyordu. 2014’ten bu yana iç çatışma ve büyük zorluklarla mücadele eden ülkede kalan toplam Yahudi sayısı ise net şekilde bilinmiyor.  Ancak İsrail, 2016’da iç savaşın ortasında yine BAE’nin yardımlarıyla 20 kadar Yahudi’yi Yemen’den tahliye ederek Tel Aviv’e getirmişti.

 Tel Aviv para bile önerdi

Bu arada; İsrail’in Yemen’den tahliye edilecek Yahudiler konusunda BAE’ye yardım edeceği ancak bunun gizli kalacağı bildirildi. Ayrıca Tel Aviv’in gelecek Yahudiler için Abu Dabi’ye mali destek teklif ettiği de gelen bilgiler arasında.

BAE’de Yahudi topluluğu var

Abu Dabi ve Dubai’de, farklı gerekçelerle ABD, Avrupa ve Güney Afrika’dan gelen ve köken olarak bu ülkeyle hiçbir bağı bulunmayan 2 bin ila 3 bin arasında kişi, toplamda 150 Yahudi aile ikamet ediyor. Abu Dabi yönetiminin, İsrail ile son yıllarda geliştirdiği iyi ilişkiler dolayısıyla BAE’de resmi olarak Yahudi Topluluğu da kurulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı
Ekonomi

Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı

Daha önce ABD'nin Türk ekonomisine yaptığı operasyon sırasında Yapı Kredi Bankası'yla Türk Lirası'na darbe vurduğu ortaya belirlenen Koç'un ..
Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!
Teknoloji

Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!

Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisi açıldı. Peki İlk entegre güneş paneli üretim tesisi nerede kurulacak? İlk entegre güneş ..
Trump'tan Türkiye açıklaması: Askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün
Dünya

Trump'tan Türkiye açıklaması: Askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Suriye il..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı