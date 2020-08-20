BAE’den Yahudilere sınırsız hizmet

İsrail basının “25 yıldır İsrail’le çalışıyor” dediği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi bin Zayed, ülkesini resmen Yahudilerin ikinci vatanı yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak hareket eden bin Zayed, Tel Aviv’le ilişkilerini resmiyete dökmesinden sonra iç savaş ülkesi Yemen’de kalan son 100 Yahudiyi ülkesine getirmeyi planlıyor. Londra merkezli “Arab Jadid” haber sitesine konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen Yemenli bir haham, ülkedeki Yahudi varlığına son verilmesi ve kalan 100 kişinin Abu Dabi’ye tahliye edilmesine yönelik bir planın olduğunu söyledi.

Prens Bin Zayed İran’dan da yardım talep etti

Haberde, plan çerçevesinde 40 kişinin şu ana kadar BAE üzerinden ABD’ye gitmeye razı olduğu, gitmek istemeyenlerin de BAE’de kalabileceği bilgisi yer aldı. Yemen’deki iç savaşın önemli aktörlerinden olan BAE’nin söz konusu tahliye operasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için İran’dan yardım talebinde bulunduğu da iddia edildi.

Genel olarak Yahudilerin, Yemen’de devam eden iç çatışma ve İran destekli Husilerin kendilerine yönelik saldırılarına rağmen İsrail ve ABD’ye göç etme fikrine sıcak bakmadığı ifade edildi. Yemenli Yahudilerin İsrail toplumuna entegre olmamak ve 2’nci sınıf muamele görme endişesiyle göç etmek istemedikleri ifade ediliyor. Siyonist Tel Aviv yönetimi ve BAE Prensi bin Zayed’in Yemen’deki Yahudileri ikna etmek için her türlü sözü verdiği de öğrenildi. Bu nedenle İsrail’e gitmek istemeyen Yahudiye BAE vatandaşlığı ve konut verileceği de ifade edildi.

BAE, geçtiğimiz hafta bir bölümü İngiltere bir bölümü de Yemen’de olan bir Yahudi aileyi başkent Abu Dabi’de buluşturmuş ve aslında büyük tahliyenin sinyalini vermişti.

2016’da da yardım etmişti

Açık kaynaklara göre, İsrail’in henüz kurulmadığı 1948’e kadar Yemen’de 50 bin Yahudi yaşıyordu. 2014’ten bu yana iç çatışma ve büyük zorluklarla mücadele eden ülkede kalan toplam Yahudi sayısı ise net şekilde bilinmiyor. Ancak İsrail, 2016’da iç savaşın ortasında yine BAE’nin yardımlarıyla 20 kadar Yahudi’yi Yemen’den tahliye ederek Tel Aviv’e getirmişti.

Tel Aviv para bile önerdi

Bu arada; İsrail’in Yemen’den tahliye edilecek Yahudiler konusunda BAE’ye yardım edeceği ancak bunun gizli kalacağı bildirildi. Ayrıca Tel Aviv’in gelecek Yahudiler için Abu Dabi’ye mali destek teklif ettiği de gelen bilgiler arasında.

BAE’de Yahudi topluluğu var

Abu Dabi ve Dubai’de, farklı gerekçelerle ABD, Avrupa ve Güney Afrika’dan gelen ve köken olarak bu ülkeyle hiçbir bağı bulunmayan 2 bin ila 3 bin arasında kişi, toplamda 150 Yahudi aile ikamet ediyor. Abu Dabi yönetiminin, İsrail ile son yıllarda geliştirdiği iyi ilişkiler dolayısıyla BAE’de resmi olarak Yahudi Topluluğu da kurulmuştu.