BAE'den skandal karar! Bir bu eksikti! İyi halt ettiniz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), oyun sektörünü düzenlemek üzere federal bir organ kurarak Körfez ülkesinde kumarın yasallaşmasının önünü açtı. Devlet medyasının aktardığına göre yeni organ, "dünya lideri bir düzenleyici çerçeve" sunmak üzere kuruluyor.

Bloomberg'in haberine göre; oyun sektöründe otuz yıla yakın bir deneyime sahip olan Kevin Mullally, düzenleyici faaliyetleri koordine edecek ve ulusal lisanslamayı yönetecek olan yeni kuruluşun CEO'su olacak.

Bu yılın başlarında, üst düzey hükümet yetkilileri Bloomberg'e kumar oynamaya izin vermek için yakın bir plan olmadığını söylemişti. Ancak kumarhane operatörleri, danışmanlar ve konuyla ilgilenen avukatlar bir değişikliğin düşünüldüğünü ifade etmişti.

Şeriat hukukuyla yönetilen BAE'de kumar oynamaya izin verilmesi önemli bir değişiklik olacak. İslam dinine göre yasak olan kumar, BAE'de para cezası ya da iki yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Singapur'u geride bırakabilir

Las Vegas merkezli otel ve kumarhane işletmecisi Wynn Resorts Ltd., Nisan ayında BAE kıyılarında yapılması planlanan tatil köyünün ayrıntılarını açıklamıştı. 3,9 milyar dolarlık otelin ayrıntılarını açıklayan Wynn Resorts, açıkça tesisin kumar da içereceğini söylememişti.

Wynn Al Marjan Adası, bin 500 oda ve villa ile dünyanın en büyük oyun tesislerinden biri olacak ve Dubai'den yaklaşık 45 dakika uzaklıkta bir emirlik olan Ras Al Khaimah'da inşa ediliyor.

Bloomberg Intelligence'ın kıdemli oyun ve otelcilik analisti Angela Hanlee'ye göre BAE, yılda 6,6 milyar dolar kadar oyun geliri elde edebilir ve ünlü Marina Bay Sands tatil beldesine ev sahipliği yapan Singapur'u geçebilir.