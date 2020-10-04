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Gündem BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!
Gündem

BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!

İsrail ile kolkola giren Mısır ‘dost kazığı’ yedi. Ülkenin en önemli tcari kaynağı olan Süveyş Kanalı’na BAE’den rakip geldi.Tel Aviv ve Abu Dabi’nin alternatif bir kanal için görüştüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 08:49:00 - 2020-10-04 08:58:28
BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!

ABD’nin arabulucuğuyla İsrail ile normalleşme adımlar atan darbeci Sisi’nin yönetimindeki Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri birbirine girdi.

Tel Aviv ve Abu Dabi yönetimlerinin Mısır’ın en önemli ticari kaynağı ve küresel ticaret hacminin yüzde 10’unun geçtiği Süveyş Kanalı’na alternatif bir kanal üzerinde görüştüğü ortaya çıktı. Bu kapsamda Akdeniz’deki Aşdod limanı ve İsrail’in Kızıldeniz’deki limanı Eylat arasında yeni bir nakliye kanalı inşası planlanıyor.

Haber sonrası endişeye kapılan Kahire yönetimini Suudi Arabistan’ın kapısını çaldı.

Suudi Arabistan’a koştular

Yeni nakliye kanalı için belirtilen rotanın Kahire yönetiminin Tiran ve Sanafir adalarını 2017 yılında Suudi Arabistan’a devretmesi nedeniyle mümkün olduğunu belirten Mısırlı hükümeti, Suudi Arabistan ile üst düzey görüşmelere başladı.

The New Arab’ın Arapça sitesine konuşan Mısırlı kaynaklar, BAE ve İsrail arasında alınan ‘yeni kanal’ kararının Mısır hükümeti içinde öfkeye neden olduğunu altını çizdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Mısırlı bir kaynak, “Konunun hala istişare sürecinde olduğunun farkındayız, ancak Abu Dabi’nin bu adımı temel olarak sırtımızdan bıçaklamaktır” açıklamasında bulundu.

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