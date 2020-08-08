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Dünya

BAE'den küstah açıklama!

Mısır ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de iki ülke arasındaki deniz sınırlarını belirleyecek bir sözde münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalamasının ardından BAE'den küstah bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 16:29:00 -
BAE'den küstah açıklama!

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi yönetimindeki Mısır ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de iki ülke arasındaki deniz sınırlarını belirleyecek bir sözde münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalamasının ardından BAE'den küstah ifadeler geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Mısır ile Yunanistan arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesi anlaşmasını, ‘uluslararası hukukun orman hukukuna karşı zaferi’ olduğunu savunarak skandal sözlere imza attı.

Gargaş, Twitter hesabından şu küstah iddialarda bulundu:

"Mısır ile Yunanistan arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesi anlaşması, uluslararası hukukun orman hukukuna karşı bir zaferidir. Uluslararası hukuk sistemi, devletler arasındaki ilişkileri yöneten ve güvenlik ve barışı sağlayan sağlam bir temeldir. Uygar ülkeler, uluslararası ilişkileri düzenleyen temeller nedeniyle siyasi ihlalleri meşrulaştıramazlar.”

Bakan Çavuşoğlu: Bu anlaşma hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ediyor

Türkiye'nin Libya ile deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkan Yunanistan, Libya'nın komşusu Mısır'la bir deniz sınırı anlaşması imzalamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Mısır arasında imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının, hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ettiğini bildirmişti.

 

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