  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sürpriz gelişme! Hindistan'ın en büyük şirketi Türkiye ile anlaştı

Ne gerek var böyle egolu işlere... Hakimlere havalimanı ayrıcalığı!

Bakan Yumaklı duyurdu! Türkiye için müthiş olacak olan karar: Tarım sayımı için sevindiren haber! Start verdi

Altını olan olmayanlara haber etsin! Ünlü ekonomist duyurdu: O tarihte 100 gram altınınız 200 gram olacak

Bunlar bir de ülke yönetecekmiş! CHP kongresi yine karıştı

Yunanistan'ın Türkiye korkusu patlak verdi: Önlerindeki engel kalktı, Ankara o silahı maalesef alabilir

İngiltere’de kimse bizdekiler gibi ‘işgal ediliyoruz’ demiyor! Türkler Londra’dan birer birer toplamaya başladı

Savcı Sayan hükümetin o kararına sitem etti: Allah bu millete yardım etsin

İşte işgalden geriye kalanlar! Ermeniler arkalarına bakmadan topukladı

Dikkat herkesin başına gelebilir! Yüklü sipariş aldı hayatının şokunu yaşadı
Ekonomi BAE'den kritik açıklama: Türkiye ile yapmak istiyoruz
Ekonomi

BAE'den kritik açıklama: Türkiye ile yapmak istiyoruz

Yeniakit Publisher
2023-09-23 20:52:00 -
BAE'den kritik açıklama: Türkiye ile yapmak istiyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, ülkesinin Türkiye ile ekonomik ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi. Zahiri, "Türkiye ile başarı hikayesi yazmak ve bunu yapmak istiyoruz" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, 16. EIF Gaziantep Enerji Fuarı kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Körfez ülkeleri turu kapsamında BAE'yi ziyaret ettiğini ve iki ülkenin doğal kaynaklar alanında Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandığını anımsattı.

BAE ve Türkiye'nin temiz enerji, enerji teknolojileri ve hidrojen alanında işbirlikleri ve projeler üzerinde çalıştığını dile getiren Zahiri, depolama, boru hattı ya da farklı türde hidrojen projesi ve genel olarak temiz enerji işbirlikleri üzerinde çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Zahiri, BAE'nin muhtemel işbirliklerinde teknik ve finansal olarak katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye bölgede önemli bir enerji oyuncusu. Türkiye ve BAE arasında bazı projeler zaten mevcutta devam ediyor. Biz de enerji sektöründeki uzmanlığımızı oldukça iyi görüyoruz ve bunu Türkiye ile paylaşmaya hazırız. Özellikle temiz enerji ve hidrojen konularında temas halindeyiz. İnşallah, çıktılarını çok yakın bir zamanda alacağız. Yakın gelecekte iki ülkenin enerji yatırımlarını başarı hikayesi olarak görmek istiyoruz. Her iki ülkenin de yararına olacak tüm işbirliği olasılıkları dikkatle değerlendiriliyor. Bu etkinlik vesilesiyle de Türk yatırımcıları BAE'ye yatırım yapması için davet ediyoruz. Aynı zamanda BAE'deki yatırımcıların da Türkiye'de yatırım yapması için çağrıda bulunuyoruz. Büyükelçiliğimizin görevlerinden biri de bu bağlantıyı başarılı bir şekilde kurmak."

"Gençler daha aktif olacak"

Zahiri, 30 Kasım-12 Aralık'ta Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) BAE'nin ev sahipliği yapacağını anımsattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAE'nin petrol üretici ülke olmasına rağmen yenilenebilir enerji ve iklim hedefleri olduğuna işaret eden Zahiri, şöyle devam etti:

"Bu yıl COP etkinliğini düzenliyoruz. Bu organizasyonda iklim değişikliği ile gezegenin korunmasına yönelik birçok inisiyatifi göreceğiz. İnşallah bu organizasyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ağırlayacağız. Dünya bu organizasyonda inşallah çok başarılı sonuçları görecek. Bu zirvede, önceki zirvenin ilk değerlendirme sonuçları açıklanacak. Diğer COP'lardan farklı olarak gençler bu zirvede daha aktif rol alacak. Biliyorsunuz gençler neticede geleceğe yön verecekler. Bunun öneminin farkındayız."

Zahiri, BAE'nin klasik anlamda petrole bağımlı olmaktan çıkmayı arzuladığını ve daha çok yenilenebilir enerji kullanımına yöneldiğini söyledi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın merkezi BAE'de bulunduğunu anımsatan Zahiri, şunları kaydetti:

"BAE'de güneş santrallerimiz var ve bölgenin en büyüğü özelliği taşıyor. Biz sadece geleneksel enerji üretimiyle ilgilenmiyoruz. Yeni enerji teknolojilerinin kullanımı ve geliştirilmesinde de çabamızı devam ettiriyoruz. Planımız aslında klasik enerjiye bağımlı olmadan yaşamayı öğrenmek. Daha çok yenilenebilir enerjiye dayalı bir enerji kullanımına geçmek istiyoruz. Bu yüzden hükümetimiz petrole bağımlılığı azaltma yönünde adımlar atıyor ve yenilenebilir enerji ve nükleer enerjiye geçiş yönünde çalışmaları hızlandırıyor. Bu adımlar temiz enerjiye geçiş için önemli adımlar olarak değerlendiriliyor."

İlişkilerde 50. yıl

Bu yıl ilişkilerin 50. yıl dönümünü kutlayan iki ülkenin son dönemde ikili ilişkiler ve ticaret alanında işbirlikleri artış gösterdi.

Son iki yılda Türkiye ile BAE arasında 5 kez liderler düzeyinde ziyaret gerçekleşti. Erdoğan'ın son ziyaretinde de yüksek stratejik anlaşmalar imzalandı ve ilişkilerin daha da yüksek seviyelere ulaşacağı vurgulandı.

Öte yandan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin BAE'ye ihracatı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,2 artarak 2 milyar 29 milyon dolara çıktı. BAE, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 13. ülke oldu.

ABD şaşkın! Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman ve BAE, Türkiye'nin peşine düştü
ABD şaşkın! Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman ve BAE, Türkiye'nin peşine düştü

Teknoloji

ABD şaşkın! Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman ve BAE, Türkiye'nin peşine düştü

Acil döviz bulmak için BAE'ye toprak teklif ettiler! Halk bu sefer ayaklandı
Acil döviz bulmak için BAE'ye toprak teklif ettiler! Halk bu sefer ayaklandı

Dünya

Acil döviz bulmak için BAE'ye toprak teklif ettiler! Halk bu sefer ayaklandı

Elon Musk Türkiye'de bu adımı atabilir! BAE'liler duyurdu
Elon Musk Türkiye'de bu adımı atabilir! BAE'liler duyurdu

Ekonomi

Elon Musk Türkiye'de bu adımı atabilir! BAE'liler duyurdu

BAE kararı ilan etti: KF-21savaş uçağı programına katılacağı iddiası! İlişkin yeni açıklama
BAE kararı ilan etti: KF-21savaş uçağı programına katılacağı iddiası! İlişkin yeni açıklama

Dünya

BAE kararı ilan etti: KF-21savaş uçağı programına katılacağı iddiası! İlişkin yeni açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23