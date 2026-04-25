  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’de yaprak dökümü hızlandı! Bir başkan daha zehir zemberek açıklamayla istifa etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar Pedofili Epstein’ın Londra’daki gizli ağı ifşa oldu! ‘Polis soruşturma açmadı' 4 metresi olan Özkan Yalım hakkında skandal iddia: 2 tane de erkek sevgilisi varmış! ‘Kalıcı refah için ön koşul…’ Bakan Şimşek'ten net mesaj Temmuz ayından itibaren yurt geneli uygulanacak Pestisite B-Reçete önlemi İsrail gazetesi Haaretz: Hizbullah'ın gelişmiş İHA'ları İsrail askerlerini zorluyor Gözler Pakistan’a çevrilmişken… Bomba açıklama geldi: 'İsrail askerlerini vurduk’ Kremlin dünyaya duyurdu: Putin Miami'ye gidebilir Silivri'ye giden Özgür Özel herkesi ziyaret etti: Ceyar'ı yine görmezden geldi!
Dünya BAE'den İran açıklaması
Dünya

BAE'den İran açıklaması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
BAE'den İran açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanlığı Danışmanı Enver Gargaş, İran ile ilişkilerde güvenin yeniden tesis edilmesinin “çok uzun zaman alacağını” söyledi.

Abu Dabi ile Tahran arasındaki ilişkilerde güven krizine dikkat çeken Gargaş, İran’ın Orta Doğu’daki çatışmalar sırasında BAE’yi hedef almasının bu süreci daha da zorlaştırdığını belirtti.

Gargaş, Fransa’nın Chantilly kentinde düzenlenen Dünya Politika Konferansı kapsamında yaptığı açıklamada, “2.800 füze ve insansız hava aracıyla saldırıya uğradıktan sonra güven hakkında konuşamazsınız. Bu çok uzun zaman alacak.” dedi.

Diplomasi çabaları sürüyor

Açıklama, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla Şubat ayı sonunda başlayan savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin sürdüğü bir dönemde geldi.

Taraflar arasında yürütülen müzakerelerin geleceği belirsizliğini korurken, bölgedeki gerilim ve karşılıklı suçlamalar devam ediyor.

Uzmanlara göre BAE’nin açıklaması, Körfez ülkelerinin İran’a yönelik güvenlik endişelerinin sürdüğüne işaret ediyor.

Bölgesel gerilim
İran’ın savaş sürecinde Körfez ülkelerine yönelik saldırıları, bölgedeki dengeleri ve enerji güvenliğini de etkiledi. Bu durum, özellikle ticaret ve enerji hatlarının güvenliği açısından kritik öneme sahip Körfez bölgesinde diplomatik çözüm arayışlarını daha da karmaşık hale getiriyor.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23