BAE'den İran açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanlığı Danışmanı Enver Gargaş, İran ile ilişkilerde güvenin yeniden tesis edilmesinin “çok uzun zaman alacağını” söyledi.

Abu Dabi ile Tahran arasındaki ilişkilerde güven krizine dikkat çeken Gargaş, İran’ın Orta Doğu’daki çatışmalar sırasında BAE’yi hedef almasının bu süreci daha da zorlaştırdığını belirtti.

Gargaş, Fransa’nın Chantilly kentinde düzenlenen Dünya Politika Konferansı kapsamında yaptığı açıklamada, “2.800 füze ve insansız hava aracıyla saldırıya uğradıktan sonra güven hakkında konuşamazsınız. Bu çok uzun zaman alacak.” dedi.

Diplomasi çabaları sürüyor

Açıklama, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla Şubat ayı sonunda başlayan savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin sürdüğü bir dönemde geldi.

Taraflar arasında yürütülen müzakerelerin geleceği belirsizliğini korurken, bölgedeki gerilim ve karşılıklı suçlamalar devam ediyor.

Uzmanlara göre BAE’nin açıklaması, Körfez ülkelerinin İran’a yönelik güvenlik endişelerinin sürdüğüne işaret ediyor.

Bölgesel gerilim

İran’ın savaş sürecinde Körfez ülkelerine yönelik saldırıları, bölgedeki dengeleri ve enerji güvenliğini de etkiledi. Bu durum, özellikle ticaret ve enerji hatlarının güvenliği açısından kritik öneme sahip Körfez bölgesinde diplomatik çözüm arayışlarını daha da karmaşık hale getiriyor.

Kaynak: Mepa News