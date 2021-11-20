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Dünya BAE’den, Filistinlilerin katili firmaya övgü
Dünya

BAE’den, Filistinlilerin katili firmaya övgü

İlişkileri normalleştiren siyonist İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tam anlamıyla “kanka” oldu. Önceki gün, iki ülkenin insansız deniz aracı tasarımı için anlaştığı yönündeki haberlerin ardından, bu defa da İsrail'in Gazze'ye saldırması için silah sağlayan Elbit Systems’in “Elbit Systems Emirates” isimli yeni bir yan kuruluş kurarak BAE’ye jest yapacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 20:23:00 -
BAE’den, Filistinlilerin katili firmaya övgü

Münübe Yılmaz

İlişkileri normalleştiren siyonist İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tam anlamıyla “kanka” oldu. Önceki gün, iki ülkenin insansız deniz aracı tasarımı için anlaştığı yönündeki haberlerin ardından, bu defa da İsrail'in Gazze'ye saldırması için silah sağlayan Elbit Systems’in “Elbit Systems Emirates” isimli yeni bir yan kuruluş kurarak BAE’ye jest yapacağı belirtildi. Konuyla ilgili konuşan Elbit Systems yöneticilerinden Ran Kril, “İbrahim Anlaşmaları bölgedeki ticari iş birlikleri için sağlam bir temel sağlıyor” derken, BAE’nin kendileri için “önemli bir pazar” olduğunu söyledi. Öte yandan BAE’de paylaşılan videolarda Filistinlileri katleden silahları üreten Elbit’in övülmesi dikkat çekti. 

Her katliamın altında Elbit var

İsrail, ülkenin en büyük özel güvenlik ve silah şirketi olan Elbit’in ürettiği silahlarla geçtiğimiz mayıs ayında Gazze’ye saldırmış, söz konusu saldırılarda 60’ı çocuk 250 Filistinli şehit olmuştu. Elbit silahlarının 2014 yazında İsrail'in Gazze'ye yönelik büyük saldırısında da kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

 

 

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