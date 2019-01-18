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BAE'de skandal görüntüler!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan futbol müsabakasında, bir iş adamının Hintli göçmenleri kafese kapatıp zorla tezahürat yaptırması sosyal medyada büyük tepki gördü.

18 Ocak 2019 Cuma 17:14

Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir işadamının, çalıştırdığı Hintli göçmenleri kafese kapatması ve BAE futbol takımı lehine zorla tezahürat yaptırması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hintli çalışanlarını kafese kapatan işadamının, çalışanlara "Hangi takımı tutuyorsunuz?" diye sorduğu ve çalışanların ise "Hindistan" dedikleri görülüyor.

İşadamı tarafından hazırlandığı bilinen kurguya göre ise, işçilerin verdiği cevaptan memnun olmayan işadamı, Birleşik Arap Emirlikleri takımı adına tezahürat yapana kadar işçileri kafeste tutmakla tehdit etti.

Geçen hafta, Asya Kupası'nda Hindistan'ı 2-0 mağlup etmişti.

İstediği cevabı aldıktan sonra bıraktı

Birleşik Arap Emirlikleri futbol takımını destek isteyen eli sopalı adam, bundan memnun olmadı ve kendi. İşçilere "Şimdi hangi takımı tutuyorsunuz?" diye tekrar sordu.

​Çalışanlarından bu defa "Birleşik Arap Emirlikleri" cevabını duyduktan sonra tel kafesi açan patron, Hintli işçileri saldı.

Bu görüntüler, internette yayınlanmasının ardından büyük tepkiyle karşılandı ve çok sayıda kullanıcı işadamının cezalandırılmasını istedi.

'Şaka yaptık'

Patronın ise söz konusu görüntüleri "Şaka yaptık" ifadeleriyle savunduğu öğrenildi.

Körfez ülkelerinde 2.4 milyon göçmenin 'kafala' sistemi adı verilen çalışma sistemi altında görev yaptığı biliniyor. Patronlara büyük haklar tanıyan sistem, insan hakları örgütleri tarafından 'modern kölelik' olarak tanımlanıyor. Sisteme göre, çalışanlar patronun izni olmadan işten dahi ayrılamıyor.

 

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 17:14
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