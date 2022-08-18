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Dünya BAE'de döviz krizi! Nijerya kararı: Uçuşları askıya alacak!
Dünya

BAE'de döviz krizi! Nijerya kararı: Uçuşları askıya alacak!

Birleşik Arap Emirlikleri, döviz krizi nedeniyle Nijerya'ya uçuşları askıya alacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 13:54:00 - 2022-08-18 14:02:06
BAE'de döviz krizi! Nijerya kararı: Uçuşları askıya alacak!

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait (BAE) Emirates Hava Yolları, döviz krizi nedeniyle Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'ya uçuşlarını askıya alacağını bildirdi.

Emirates Hava Yollarından yapılan açıklamada, gelecek aydan itibaren Nijerya'ya uçuşların askıya alınacağı belirtildi.

İlgili makamlarla diyalog çabalarında bir ilerleme kaydedilmediği aktarılan açıklamada, "Operasyonel maliyetlerimizi ve daha fazla zararı sınırlamak için 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere Nijerya'ya gidiş dönüş tüm uçuşlarımızı askıya alma konusunda zor bir karar aldık." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Emirates'in bloke edilen fonlarıyla ilgili durumun değişmesi halinde kararın yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, haziranda Nijerya'da faaliyet gösteren uluslararası taşıyıcıların kazandığı 450 milyon dolarlık gelirin stopaj edildiğini bildirmişti.

Emirates, daha önce Nijerya hükümetine gönderdiği bir mektupta, döviz sıkıntıları nedeniyle ülkenin ticari şehri Lagos'taki uçuşlarını bu aydan itibaren durduracağını belirtmişti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, ithalat için ve dolar kıtlığı nedeniyle karlarını ülkelerine geri göndermek isteyen yatırımcılar için dövize erişimi kısıtladı. Nijerya, döviz girdisinin yaklaşık yüzde 90'ını petrolden sağlıyor ancak boru hattı hırsızlığı ve yıllarca süren yetersiz yatırım nedeniyle üretim yapmakta zorlanıyor.

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