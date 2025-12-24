23 Nisan da değil halbuki! Özgür Özel’den akla ziyan açıklamalar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletin iradesini hiçe sayan akla ziyan açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek, daha seçim görmeden kendi kendine "iktidar" rüyaları görmeye başladı; Özel’in "iktidar el değiştirdi" hezeyanları, koltuk meraklısı çocukların 23 Nisan’da bir günlüğüne oturduğu makam sahnelerini aratmadı.
CHP koltuğuna oturduğundan beri savrulmalarına ara vermeyen Özgür Özel, "İktidar fikren ve zikren el değiştirmiştir" diyerek kendi hayal dünyasında hükümet kurdu;
Özel’in 23 Nisan çocuklarını hatırlatan bu ciddiyetsiz çıkışı, sosyal medyada "Seçimsiz iktidar hayali kuran son CHP’li" yorumlarıyla viral oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçim sandığını görmeden kendisini iktidar ilan ederek sarf ettiği, "Artık iktidar el değiştirmiştir. Mevcut iktidar fikren ve zikren iktidardan düşmüş; ana muhalefet fikren ve zikren iktidara oturmuştur" şeklindeki trajikomik sözleri, sosyal medyada "Gündüz düşü mü görüyorsun?" yorumlarıyla viral oldu.
