BAE ziyaretinin yankıları sürüyor! Sıra o iki ülkede

Eski RTÜK Başkanı Zahid Akman, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan kritik ziyaretle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Akman, ''Gerçekten bugün ki BAE ziyareti oldukça coşkuluydu. Hem karşılama hem yapılan çalışmalar ve yapılan anlaşmalar açısından önemli bir ziyaretti. Bu coşkuyu sokakta da görmek mümkündü sarayda da görmek mümkündü.'' ifadelerini kullandı.

Diğer ülkelere yansıması olacak

''Türkiye'nin BAE ile ilişkileri 1 yıl öncesine kadar sorunluydu. Bu ülkenin hem İslam aleminde hem Arap ülkeleri nezdinde bir itibarı var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte diplomasiyle bu ilişkiyi bu noktaya getiriyor olması herkes tarafından takdirle karşılanıyor. O açıdan bugün ki ziyaret inşallah meyvelerini önümüzdeki yıllarda çok daha fazlasıyla verecek. Şu anda yaklaşık 7.5 milyar dolar olan ticaret hacminin en kısa zamanda 10 milyar dolara çıkması konusunda bir mütabakat sağlandı.'' açıklamasında bulunan Akman, ''Umuyorum bugün ki ziyaretin meyveleri çok kısa zamanda toplanacak. Sadece BAE ile Türkiye arasında değil diğer ülkelerle ilişkilere de bu görüşmenin yansıması olacak.'' dedi.

Sıra o iki ülkede

Mısır ve Suudi Arabistan ile de ilişkilerin gelişeceğini dile getiren Akman, ''Özellikle Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Mısır ile ilişkileri sorunlu. Malumunuz bu iki ülkenin Türkiye'nin bölgedeki etkinliğine karşı geliştirdikleri negatif tutum o iki ülkeyle ilişkileri de olumsuz etkiledi. BAE'nin bu iki ülkeyle ilişkileri gayet iyi. Tahmin ediyorum Mısır ve Suudi Arabistan ile olan sorunlu ilişkilerin daha bir yere gelme noktasında ciddi gayretleri olacak. Çünkü Türkiye ile yapılacak bir birliktelik bütün ülkeler açısından son derece önemli.'' dedi.