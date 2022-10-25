BAE ve Mısır'dan rekor zam! Arap ülkelerinden vazgeçip Türkiye'yi seçebilirler
Mısır ve BAE'nin paket tur fiyatlarına peş peşe zamlar yapmasının ardından Türkiye'ye büyük fırsat doğdu.
Rusya’dan Mısır BAE’ye yapılan seyahatlerde paket tur fiyatlarının Türkiye’yi geçtiği belirtiliyor.
Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi (Rosstat) Eylül ayında Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tatil fiyatlarının Türkiye fiyatlarını geçtiğini bildirdi.
TurizmDataBank’ın aktardığına göre, Avrupa pazarlarının Rus tatilcilere kapalı olduğu dönemde Ruslar için en gözde tatil yeri Türkiye, Mısır ve BAE oldu. Tatil fiyatları da bu etki ile yükseldi. Eylül ayında kişi başı ortalama paket tur fiyatları Türkiye fiyatlarına göre Mısır’da 25 bin, BAE’de ise 22 bin ruble yukarıda gerçekleşti.
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