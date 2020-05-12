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Dünya

BAE ve Mısır'da koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 533'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 201'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 01:27:00 -
BAE ve Mısır'da koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 533'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 201'e çıktı. Fas'ta da vaka sayısı arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 taşıyan 8 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve can kaybının 533'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 346 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam hasta sayısının 9 bin 746'ya çıktığı kaydedildi.

Mısır'da 97 kişinin daha sağlığına kavuştuğu ifade edilen açıklamada, taburcu edilen hasta sayısının 2 bin 172'ye çıktığı bilgisine yer verildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve ölü sayısının 201 olduğu duyuruldu.

Ülkede 680 yeni vaka tespit edildiği kaydedilen açıklamada, toplam Kovid-19 vaka sayısının 18 bin 878'e ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık ayrıca 577 kişinin daha taburcu edildiğini ve sağlığına kavuşan hasta sayısının 5 bin 381'e çıktığını bildirdi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi, ülkede 218 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 6 bin 281'e yükseldiğini açıkladı.

Elyubi, 257 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen hasta sayısının da 2 bin 811 olduğunu kaydetti.

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