  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrailliler Hakan Fidan'ın masasındaki en önemli konuyu dünyaya duyurdu!

E-Ticaret devi iflas etti! Milyonlarca kişiyi mağdur edip bıraktılar

Rusya'dan Türkiye'ye hemen bilet aldılar, akın ettiler: Türkiye'nin en uzun turu 57 gün!

Türkiye'nin Milli Muharip Uçak'ı ABD'yi karıştırdı! Birbirlerine girdiler: Ayağımıza sıkıyoruz

Terörist YPG’den DEAŞ yargılaması!

Fransız devinden Türkiye kararı! Müthiş gelişme detayı: Türkiye'nin kapısını çalacak duyurdu!

Eski albay Tayfun füzesiyle ilgili bilinmeyen detayı duyurdu: Öyle bir özelliği var ki bu özellik hiçbir ülkede yok

Ekrem'in liyakatsizleri İstanbul'u yakıyor

ABD temsilcisi: Türkiye'nin F-16 alması hakkında açıklama yaptı! Ukrayna, Rusya arasında kilit kapı...

Ankara'daki bir firma İHA'lar için yaptı! Dünya Türkiye'nin kapısını çalacak
Dünya BAE ve Japonya arasında üst düzey görüşme
Dünya

BAE ve Japonya arasında üst düzey görüşme

Yeniakit Publisher
2023-06-12 15:46:00 -
BAE ve Japonya arasında üst düzey görüşme

BAE ve Japonya Dışişleri Bakanları, işbirliğini geliştirmeyi görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Japon mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa, çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Bakan Al Nahyan, Japonya ziyareti kapsamında Hayaşi ile başkent Tokyo'da bir araya geldi.

İki bakan, "BAE ile Japonya arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde ekonomi, ticaret, sanayi ve yatırım alanlarda dostluğu ve işbirliğini geliştirmenin yollarını" görüştü.

Görüşmede ayrıca, iklim değişikliği dosyası ile bu yıl BAE'nin ev sahipliğinde düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) değerlendirildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bakanlar, savunma alanındaki işbirliği fırsatları ile Ukrayna'daki durumu da ele aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hayaşi ve Al Nahyan, Orta Doğu ile Kuzey Kore dahil Doğu Asya'daki duruma yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Hayaşi, Sudan'da meydana gelen iç kriz sonrası Japon vatandaşlarının bu ülkeden tahliyesinde BAE'nin işbirliğine yönelik şükranlarını sundu.

Komşudan ortak deniz gücünde ilk temas: İran, Suudi ve BAE’den Çin himayesinde Körfez'de ziyaret olacak
Komşudan ortak deniz gücünde ilk temas: İran, Suudi ve BAE’den Çin himayesinde Körfez'de ziyaret olacak

Dünya

Komşudan ortak deniz gücünde ilk temas: İran, Suudi ve BAE’den Çin himayesinde Körfez'de ziyaret olacak

BAE ve Çin kararını resmen verdi! Sürpriz adım için Türkiye'ye geliyorlar
BAE ve Çin kararını resmen verdi! Sürpriz adım için Türkiye'ye geliyorlar

Ekonomi

BAE ve Çin kararını resmen verdi! Sürpriz adım için Türkiye'ye geliyorlar

BAE'li milyarder Türkiye'ye geliyor! 200 milyarder de özel jeti ile yarın sabah İstanbul'a havalanacak
BAE'li milyarder Türkiye'ye geliyor! 200 milyarder de özel jeti ile yarın sabah İstanbul'a havalanacak

Spor

BAE'li milyarder Türkiye'ye geliyor! 200 milyarder de özel jeti ile yarın sabah İstanbul'a havalanacak

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Türkiye paylaşımı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Türkiye paylaşımı

Gündem

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Türkiye paylaşımı

Türkiye ve BAE resmen Turizm sektöründe işbirliğini güçlendirdi! Petrol dışı ticaret milyarlarca
Türkiye ve BAE resmen Turizm sektöründe işbirliğini güçlendirdi! Petrol dışı ticaret milyarlarca

Ekonomi

Türkiye ve BAE resmen Turizm sektöründe işbirliğini güçlendirdi! Petrol dışı ticaret milyarlarca

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23