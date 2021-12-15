BAE vazgeçti, ABD tutuştu! Etmeyin eylemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD'yle yapılan 23 milyar dolar değerindeki F-35 ve diğer bazı silah anlaşmalarıyla ilgili görüşmeleri askıya aldığını açıkladı.

Açıklama, BAE'den bir heyetin Pentagon'la bugün yapacağı stratejik görüşmelerin hemen öncesinde geldi.

Blinkenden'den mesaj: İlerlemeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise anlaşmanın askıya alınacağı şeklindeki söylentilerin ardından yaptığı açıklamada, BAE'ye F-35 savaş uçakları ve SİHA satışı konusunda ilerlemeye hazır olduklarını söyledi. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da basın toplantısı düzenleyen Blinken, Washington'ın bazı incelemeler yapmak zorunda kaldığını dile getirdi.

İsrail'in askeri üstünlüğü şartını hatırlattı

Blinken, "İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğüne olan bağlılığımızın garanti edildiğinden emin olmak istedik. Bu nedenle bölgedeki diğer ortaklara satılan veya aktarılan teknolojilerin kapsamlı bir incelemesini yapabileceğimizden emin olmak istedik. Buna BAE de dahil." ifadelerini kullandı. BAE'ye F-35 satışı konusunda açık kapı bırakan Blinken, "BAE de isterse, ilerlemeye hazırız." dedi.

Abu Dabi yönetimi, 50 adet F-35 ve 18 adet silahlı insansız hava aracı satın almak için Washington ile anlaşma sağlamıştı. 23 milyar dolar tutarında olduğu belirtilen anlaşma, SİHA ve gelişmiş mühimmatları da kapsıyor.