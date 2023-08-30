BAE Türkiye'ye karşı son kozunu kullandı! Maalesef kötü haber Rusya'dan geldi

Dubai'ye Rus turist akışı rekor kırmaya devam ediyor. İlk altı ayın sonuçlarına göre Rusya, bu emirliğin en büyük ikinci turist tedarikçisi oldu.

Dubai'ye gelen Rus turist sayısı yüzde 99 arttı

2023 yılının 6 aylık sonuçlarına göre Dubai'yi Rusya'dan 616 bin turist ziyaret etti. Geçen yılın aynı dönemine göre Rus turist akışında yüzde 99 artış yaşandı. Rusya, Hindistan'a ardından Dubai'ye en çok turist gönderen ikinci ülke oldu.

Tur operatörleri, yıl sonuna kadar Dubai'ye turist akışının artmaya devam edeceğini ve BAE'nin Rusya pazarında Türkiye'den sonra ikinci destinasyon plaj turizmi merkezi haline gelmesini bekliyor.

Uygun fiyatlı tur paketleri etkili oldu

Rusya Tur Operatörleri Birliği(ATOR)'un değerlendirmesine göre Dubai'nin Rus turistler arasında popüler hale gelmesinin en önemli sebebi fiyatlar. Dubai'ye gönderdiği Rus turist sayısı ikiye katlanan Rus tur operatörü FUN&SUN'un yetkilileri, "Yalnızca Dubai değil, bir bütün olarak BAE turları bu yıl oldukça cazip fiyatlarla sunuldu." dediler.

Turizm Ajansı

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