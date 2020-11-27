BAE, Türkiye dahil 13 Müslüman ülkenin vizelerini askıya aldı!
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 18 Kasım’dan itibaren aralarında Türkiye ve 8 Arap ülkesinin de yer aldığı 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.
Dubai Havaalanı Serbest Bölge Yönetimi “Dafza” tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen, Suriye, Irak, Libya, Afganistan, Pakistan, Somali, Lübnan, Kenya, Tunus, Cezayir, Türkiye ve İran vatandaşlarına vize verilmesi askıya alındı. Dafza çalışanları alınan kararı doğrularken, askıya alma kararı için bir sebep belirtilmedi. 18 Kasım’da uygulamaya giren kararın ne zaman sona ereceği hakkında da bilgi verilmedi.