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Dünya BAE-Türkiye anlaşması sonrası flaş gelişme! Yeni başkan BAE'li isim seçildi
Dünya

BAE-Türkiye anlaşması sonrası flaş gelişme! Yeni başkan BAE'li isim seçildi

Uluslar Arası Polis Teşkilatı (Interpol) yeni başkanını seçti. İstanbul'da düzenlenen seçimi BAE'den Ahmed Nasır el Reisi kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 11:55:00 -
BAE-Türkiye anlaşması sonrası flaş gelişme! Yeni başkan BAE'li isim seçildi

İstanbul'da 23-25 Kasım'da düzenlenen Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı'nda kurumun yeni başkanı belli oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Nasır el Reisi, yeni Interpol Başkanı seçildi. Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Reisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği belirtildi.

Seçim sonucunun zamanlaması, BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretinin hemen ardından geldi.

Interpol'ün başında 2018'den beri Güney Koreli Kim Jong-yang bulunuyordu. Seçim yarışı sırasında BAE'li Tümgeneral Reisi, özellikle Almanya'nın tepki gösterdiği bir isim olarak dikkat çekti. Almanya'da yeni hükümeti kurma anlaşmasına varan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti'den (FDP) üç milletvekili, Reisi'nin başkan seçilmesinin 'Interpol'ün hukuk kültürü açısından ciddi sonuçlar doğurmasından' endişe açıklamıştı.

SPD'den Frank Schwabe, Yeşiller'den Kai Gehring ve FDP'den Peter Heidt, yayımladıkları ortak bildiride, "BAE'nin ürpertici insan hakları sicili göz önüne alındığında, Reisi'nin başkanlığa getirilmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve örgütün misyonuyla bariz çelişki içinde olur. Bu durum, Interpol'ün uluslararası itibarını da zedeler" dedi.

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