BAE televizyonunda skandal! TSK'nın operasyon görüntülerini çaldılar

BAE merkezli yayım yapan Dubai TV Türk askerinin operasyon görüntülerini kullandı.

BAE merkezli yayım yapan Dubai TV, Türk askerinin Gabar'da indirme yaptığı ana ilişkin görüntüleri alarak, Yemen'de indirme yapan Suudi Arabistanlı ve Yemenli askerler olarak tanıttı.