BAE televizyonunda skandal! TSK'nın operasyon görüntülerini çaldılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan Dubai TV, Türk askerinin görüntülerini kullanarak, Suudi Arabistanlı ve Yemenli askerler olarak tanıttı.06 Kasım 2018 Salı 12:40
BAE merkezli yayım yapan Dubai TV Türk askerinin operasyon görüntülerini kullandı.
BAE merkezli yayım yapan Dubai TV, Türk askerinin Gabar'da indirme yaptığı ana ilişkin görüntüleri alarak, Yemen'de indirme yapan Suudi Arabistanlı ve Yemenli askerler olarak tanıttı.
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