BAE skandallara doymuyor! Bu sefer vatandaşlarını İsrail’e sattı

İsrail ile normalleştikten sonra attığı skandal adımlar ortaya çıkan Birleşik Arap Emirlikleri ( BAE), son olarak sızdırılmış bir belgeyle gündeme bomba gibi düştü. 'Mejharaljazeera' adlı internet sitesinin iddiasına göre, BAE Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Diplomatik İşler Dairesi Başkanı Hamad Matar Al Şemsi tarafından imzalanan resmi bir mektup İsrail'e gönderildi.

Vatandaşlarının bilgilerini İsrail'e gönderdi

BAE, 1 Ekim 2021 Cuma günü açılacak olan "Expo 2020" uluslararası fuarın güvenliğini sağlamak için vatandaşlarının kimlik bilgilerini, adreslerini ve fotoğraflarını İsrail makamlarının kontrol etmesi için gönderdiği öğrenildi.

Aralarında türklerin de bulunduğu liste

BAE'de ikamet edenlerin 42.472'si Çinli, 49.535'i Amerikalı, 162.405'i Pakistanlı, 13592'si Türk, 17.434'ü Rus, 28.120'si Fransız ve 75408'i Filistinli. Bunların 448.111'i Mısır uyruklu, 64.201'i Lübnan uyruklu, diğerleri ise dünyanın farklı ülkelerinden oluşan 8 milyon insan...

İsrailli şirket müslümanları izleyecek

Birkaç gün önce, “Sahafa Al-Jadeed” web sitesi, Supercom Company'nin Expo 2020'nin güvenliğini sağlayacağının ve elektronik çitler kullanarak sergiye katılan Müslümanları izleyeceğini belirten bir haber yayınladı. Şirketin başkanı Ordan Trapelci'ye göre bu şirket, normalleşme anlaşmalarında İsrail'in sahip olduğu ekonomik fırsatlardan yararlanmak için çalışıyor. Haberde, Supercom şirketinin faaliyetlerinin Mossad'ın kendisi tarafından kapsandığı ve denetlendiği vurgulandı. Ayrıca Mossad'ın Dubai'de bir ofis açtığı da verilen bilgiler arasında...

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"BAE'nin, World Expo 2020'yi koruması ve gözetlemesi için, ülkede ikamet eden yaklaşık 9 buçuk milyon Müslüman ve gayrimüslimlerin eksiksiz kişisel bilgilerini İsrail'e göndermesi, yalnızca BAE'nin Expo'nun güvenliğini sağlamak için değil, İsrail ile işbirliği yaptığı anlamına geliyor. BAE'nin bu adımı, Emirlik topraklarındaki Yahudi İsraillilerin ayaklarını güçlendirmekten ve saf İslam topraklarını Mossad'ın küresel faaliyetleri için bir yerle değiştirmekten başka bir şey değildir."

Ek olarak, Mejharaljazeera adlı sitenin, sızdırılmış belgeleri Twitter üzerinden yayınlamasından hemen sonra, sitenin hesabı kapatıldı.