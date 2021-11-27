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Dünya BAE savaşa resmen müdahil oluyor
Dünya

BAE savaşa resmen müdahil oluyor

El-Cezire televizyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Etiyopya'da devam eden iç savaşa müdahil olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 11:16:00 -
BAE savaşa resmen müdahil oluyor

Katar merkezli El-Cezire televizyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Etiyopya'da devam eden iç savaşta Tigraylara karşı merkezi yönetime destek verdiğine dair uydu görüntülerini ele geçirdiğini duyurdu.

Bu bilgilere göre BAE'den Etiyopya'ya pek çok gizli uçuş gerçekleştiriliyor. Bu uçuşlarla BAE, Etiyopya'nın merkezi yönetimine gelişmiş silahlar ve her türden askeri malzeme sağlıyor.

BAE ve Etiyopya arasında kurulan hava köprüsüyle bir aydan kısa bir sürede bir İspanyol firması 54, bir Ukrayna firması da 39 uçuş gerçekleştirdi.

Uçuş çizelgeleri ve uydu görüntüleri, yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Ebu Dabi'deki Siveyhan Üssü'nden Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın hemen güneyindeki Harar Meda üssüne gelen uçakları gösteriyor.

Görüntüler Etiyopya askeri üslerinde ilk kez belgelenen Çin yapımı bir Wing Loong insansız hava aracını gösteriyor:

Görüntülerde ayrıca Ilyushin kargo uçağından Etiyopya'ya gönderilen askeri malzemelerin boşaltıldığı anlara dair kareler de yer alıyor:

Savaşın sürdüğü Etiyopya'nın kuzeyinin büyük bir kısmı iletişim kesintisi altında ve gazeteciler için erişim ciddi boyutta kısıtlanmış durumda. Bu da savaş alanındaki iddiaların doğrulanmasını zorlaştırıyor.

Etiyopya merkezi yönetimi sürmekte olan savaşta Rusya, Türkiye, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisini desteklediğini belirtiyor. ABD, Mısır ve Sudan'ı ise Tigraylara destek olmakla suçluyor.

Mepanews

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