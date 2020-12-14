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Spor BAE Milli Futbol Takımı'nı Van Marwijk çalıştıracak
Spor

BAE Milli Futbol Takımı'nı Van Marwijk çalıştıracak

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:48:42 -
BAE Milli Futbol Takımı'nı Van Marwijk çalıştıracak

ANKARA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörlüğüne Hollandalı Bert van Marwijk'in getirildiğini duyurdu.

Van Marwijk, 2019'un mart ayından aralık ayına kadar çalıştığı, BAE Milli Takımı'na bir yıl sonra geri döndü.

Federasyondan yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan 68 yaşındaki teknik adamla ülkeye gelmesinin ardından sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Van Marwijk, daha önce Fortuna Sittard, Feyenoord, Borussia Dortmund, Hamburg kulüplerinin yanı sıra Hollanda, Suudi Arabistan ve Avustralya milli takımlarının da teknik direktörlüğünü yaptı.

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