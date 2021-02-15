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Dünya BAE Mars'tan ilk fotoğrafını paylaştı
Dünya

BAE Mars'tan ilk fotoğrafını paylaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin 'Umut Uzay Aracı' Mars görevi kapsamında kızıl gezegene ulaştı. Umut', Mars’tan ilk fotoğrafı dünyaya gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 12:10:00 -
BAE Mars'tan ilk fotoğrafını paylaştı

Abu Dabi Emirliği’nin Veliaht Prensi Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dün yaptığı açıklamada, "Umut Uzay Aracı’nın ilk Mars görüntüsünü aktarması, tarihimizde belirleyici bir andı ve BAE'nin uzay araştırmalarında yer alan gelişmiş ülkelere katıldığını gösteriyor" dedi.

Mars atmosferini inceleyecek

Uzay aracının Mars'a gelişi, BAE'yi tarihte kızıl gezegene ulaşan yalnızca beşinci ülke ve Arap dünyasında ise ilk ülke yaptı. Üç bilimsel aletle donatılmış uzay aracı, Mars atmosferinin ilk tam portresini oluşturacak. Umut’ta bulunan cihazlar, atmosferik veri toplayacak ve aynı zamanda mevsimsel, günlük değişiklikleri ölçecek. Bu veriler, bilim insanlarının Mars atmosferinin farklı katmanlarında iklim dinamiklerinin ve hava koşullarının nasıl olduğunu anlamalarına yardımcı olacak. Uzmanlar ayrıca enerji ve parçacıkların (oksijen ve hidrojen) Mars atmosferinde nasıl hareket ettiği hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.

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