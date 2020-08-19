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Dünya BAE İsrail ile anlaşmıştı! Suudi Arabistan kararını açıkladı
Dünya

BAE İsrail ile anlaşmıştı! Suudi Arabistan kararını açıkladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'ın Filistinlilerle barış sağlanana kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 23:04:00 - 2020-08-19 23:07:16
BAE İsrail ile anlaşmıştı! Suudi Arabistan kararını açıkladı

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) normalleşme anlaşması imzalaması sonrası Suudi Arabistan'ın atacağı adım merak ediliyordu. Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin bugün bir açıklama geldi. İsrail ile normalleşme konusunda kapıları kapamayan Suudi Arabistan, normalleşme için Filistin barışını şart koştu.

Barış gelmeden ilişki kurulmayacak

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Berlin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Krallığın ilhak planının çözümü baltalağını belirterek, Filistinlilere barış sağlanana dek Suudi Arabistan'ın İsrail ile diplomatik bağlar kurmayacağını belirtti.

Almanya temasları

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in ilhak politikasını eleştirip, Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini "gayri meşru" ve "zararlı" olarak gördüklerini ifade etti.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Siz kurmazsınız ama kuklanız BAE kurar aynı değilmi.
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