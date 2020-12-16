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Spor BAE ile Katar arasında Messi krizi
Spor

BAE ile Katar arasında Messi krizi

Barcelona'da ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lionel Messi için sahipleri Arap olan PSG ve Manchester City kulüpleri karşı karşıya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:25:00 -
BAE ile Katar arasında Messi krizi

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Lionel Messi için PSG ve Manchester City devreye girdi. İki dev kulüp de Arjantinli yıldızı kadrosuna katabilmek için büyük bir uğraş verecek.

Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lionel Messi için PSG'nin Katarlı sahibi Nasser Al-Khelaifi ve Manchester City'nin BAE'li sahibi Şeyh Mansur bin Zayed arasında da çekişme yaşanıyor.

Uzun süredir istediği Messi rüyasına ulaşmak için her yolu deneyen City'ye Fransız futbolunun önde gelen takımı PSG rakip olurken iki zengin patronun da transfer yarışına girdiği öğrenildi.

Barcelona ile son sezonunu yaşayan Lionel Messi'nin Guardiola'dan dolayı Premier Lig takımı Manchester City'ye daha yakın olduğu belirtilirken PSG'nin de bu transfer için tüm imkanları seferber edeceği kaydedildi.

Katalan ekibindeki maaşını karşılamayı hedefleyen iki takımdan birine transfer olması beklenen Lionel Messi'nin kararını sezon sonuna kadar vermesi beklenirken Barcelona'nın da futbolcusunu takımda tutmak için gayret göstereceği ifade ediliyor.

Messi bu sezon 15 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergilerken kariyerindeki en durgun sezonlarından birini yaşıyor.

Messi listeye girdi

France Football dergisi tarafından her yıl verilen Ballon d'Or ödüllerinin yanı sıra bu sene 'Rüya Takım' da seçildi. Futbol tarihinin en iyi isimlerinden oluşan rüya takıma Ronaldo ile birlikte Messi de katıldı.

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