BAE devinden olay karar! Türkiye'de aramaya başladılar

BAE'li uçuş devi Emirates, Türkiye'deki kabin memuru arayışına devam ediyor.

Emirates 36 yıldır Türkiye'ye uçuşlar düzenlemekte ve şu anda İstanbul’dan haftalık 21 sefer ile Dubai ve 130’u aşkın şehre seferler gerçekleştiriyor.

Emirates, çok uluslu kabin ekibine katılacak adaylar için 11 Eylül 2023 tarihinde The Marmara Antalya’da ve 29 Eylül 2023 tarihinde DoubleTree by Hilton Bodrum’da değerlendirme günleri düzenliyor.

Dubai merkezli havayolu, kişiye özel ve mükemmel ağırlama hizmetleri sunmaya ve yolcular için unutulmaz anlar yaşatmaya istekli yetenekler arıyor

ÖNE ÇIKAN VİDEO