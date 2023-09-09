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Ekonomi BAE devinden olay karar! Türkiye'de aramaya başladılar
Ekonomi

BAE devinden olay karar! Türkiye'de aramaya başladılar

Yeniakit Publisher
2023-09-09 11:48:00 -
BAE devinden olay karar! Türkiye'de aramaya başladılar

BAE merkezli dünyaca ünlü havayolu şirketi Emirates, Türkiye'de kabin memuru arayışına başladı.

BAE'li uçuş devi Emirates, Türkiye'deki kabin memuru arayışına devam ediyor.

Emirates 36 yıldır Türkiye'ye uçuşlar düzenlemekte ve şu anda İstanbul’dan haftalık 21 sefer ile Dubai ve 130’u aşkın şehre seferler gerçekleştiriyor.

Emirates, çok uluslu kabin ekibine katılacak adaylar için 11 Eylül 2023 tarihinde The Marmara Antalya’da ve 29 Eylül 2023 tarihinde DoubleTree by Hilton Bodrum’da değerlendirme günleri düzenliyor.

Dubai merkezli havayolu, kişiye özel ve mükemmel ağırlama hizmetleri sunmaya ve yolcular için unutulmaz anlar yaşatmaya istekli yetenekler arıyor
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Yorumlar

Şeyh Şamil

Bu ingiliz abd uşağı hainlerden uzak durun.

Mesut SARP

Bi türlü Arap seviciliginden vaz geçemediniz. Lan herifler ucunu gösteriyor ama gerisi yok, hani 60 milyar dolarlık anlaşma yapılmıştı? 60 Cent dahi yok. Bu antarili Araplar sadece londra ve Amerika'daki yahudilerin gözünün içine bakarlar ve petro dolarlari oraya yığarlar. Öğrenemediniz bunu bi türlü vesselam. Aldanmayın kendinizi aldatmayın milleti. Maliye bakanı ne diyor ona bakın.
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