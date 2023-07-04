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Ekonomi BAE devinden flaş karar! Türkiye'de arayışa geçtiler
Ekonomi

BAE devinden flaş karar! Türkiye'de arayışa geçtiler

Yeniakit Publisher
2023-07-04 09:26:00 -
BAE devinden flaş karar! Türkiye'de arayışa geçtiler

BAE merkezli havayolu şirketi Emirates, Türkiye'de kabin memuru arayışına başladı.

BAE'li uçuş devi Emirates, Türkiye'deki kabin memuru arayışına devam ediyor.

Emirates 36 yıldır Türkiye'ye uçuşlar düzenlemekte ve şu anda İstanbul’dan haftalık 21 sefer ile Dubai ve 130’u aşkın şehre seferler gerçekleştiriyor.

Dubai merkezli Emirates, çok uluslu kabin ekibine katılacak adaylar için 4 Temmuz 2023 tarihinde Mövenpick Hotel İzmir’de, 13 Temmuz ve 28 Temmuz 2023 tarihlerinde La Quinta by Wyndham Bodrum’da ve 15 Temmuz 2023 tarihinde The Marmara Antalya’da değerlendirme günleri düzenliyor.

Şirketin kaç adet kabin memuru alacağı ise açıklanmadı.

Airporthaber
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