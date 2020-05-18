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Dünya

BAE darbeci Hafter'e temin etmişti: Rus yapımı Pantsir ele geçirildi

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci general Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Vatiyye Askeri Üssü'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi ele geçirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:13:00 - 2020-05-18 15:22:29
BAE darbeci Hafter'e temin etmişti: Rus yapımı Pantsir ele geçirildi

UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri üste kullanılabilir bir Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi ele geçirildiğini, ayrıca iki gün önce düzenlenen bombardımanda kullanılmaz hale gelen Rus yapımı iki savunma sistemi bulunduğunu belirtti.

Daha önce Hafter milislerinin operasyon merkezi olarak kullandığı bilinen Vatiyye Askeri Üssü'nde çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini aktaran Meci, üste kontrolün sağlanmasının Trablus'un güneyindeki bölgelerin kurtarılmasına ve Terhune'deki milislerin sıkıştırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Meci, çevre güvenliği tamamen sağlandıktan sonra hava üssünün ordunun hizmetinde kullanıma açılacağını kaydetti.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinin nasıl kullanıldığına ilişkin Arapça kullanma kılavuzunun fotoğraflarına yer verildi.

Paylaşılan fotoğraflarda detaylı bir şekilde Pantsir hava savunma sisteminin nasıl kullanılacağı bilgisine yer veriliyor.

Libya ordusu sabah saatlerinde Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü tamamen ele geçirdiklerini açıklamıştı.

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