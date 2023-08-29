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Dünya BAE bu kez ormanlara göz dikti! Satın almak için harekete geçtiler
Dünya

BAE bu kez ormanlara göz dikti! Satın almak için harekete geçtiler

Yeniakit Publisher
2023-08-29 12:26:00 -
BAE bu kez ormanlara göz dikti! Satın almak için harekete geçtiler

Birleşik Arap Emirlikleri, Batı Afrika ülkesi Liberya'nın topraklarının yüzde 10'luk ormanlık alan kısmını satın almak için harekete geçti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Afrika kıtasındaki stratejik hamlelerine bir yenisi daha eklendi.

Middle East Eye'da yer alan habere göre Batı Afrika ülkesi Liberya, topraklarının yüzde 10'luk bir kısmının haklarını BAE'li bir şirkete satacak.

Böylece söz konusu şirket, bir milyon hektarın üzerinde orman arazisinin mülkiyetini devralmış olacak. Böylece şirket, sahip olduğu orman arazisini genişlettiği için, daha fazla karbon salınımı yapmaya hak kazanacak.

Ancak Liberyalı muhalifler anlaşmanın ülkedeki yasaları ihlal ettiği görüşünde.

Anlaşma imzalanırsa Afrika'nın en yoğun ormanlık arazilerinden biri, 30 yıllığına Dubai merkezli Blue Carbon adlı şirkete devredilecek. Söz konusu topraklar Liberya tarafından kulanılamayacak.
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Blue Carbon adlı şirketi BAE kraliyet ailesinin bir üyesi olan Ahmed Dalmuk Âl Maktum yönetiyor. Aynı isim, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da petrol ve gaz projelerine yoğun yatırım yapan Ameri Group adlı şirketler grubunun da yöneticisi.

BAE kısa bir süre önce de Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın limanlarını devralacağı bir anlaşma yapmıştı.

Mepanews

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