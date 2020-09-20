BAE-Bahreyn ihaneti bölgeye barış getirmez

Resul Ekrem Şahan Ankara

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa İsrail, Bahreyn ve BAE arasında imzalanan “Normalleşme Anlaşması’na” sert tepki gösterdi. Adil çözüm isteyen Mustafa, şunları dile getirdi, “Biz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Krallığı’nın yaptığını Arap mutabakatı ve fikir birliğinden bir sapma olarak görüyoruz ve Arap işbirliği sistemi üzerinde olumsuz etkilerinin olacağını düşünüyoruz. Filistin halkına barış için toprak temelinde hakların iade edilmesine dayanan, arzu edilen barış bu değil, İsrail’in koruması karşılığında BAE-Bahreyn’in teslim olmasıdır. Bu adım ne bölgeye barış ne de İsrail’e güvenlik getirmeyecektir, çünkü bölgedeki çatışmanın özü Filistin halkının davasıdır ve Filistin halkı başkenti Kudüs-i Şerif olan bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkı olan tüm ulusal haklarını elde etmeden, bu bölge istikrara kavuşmayacaktır. Dolayısıyla, Filistin sorununun adil bir şekilde çözülmesi, bölgede istikrarın sağlanmasının temelidir. Kudüs, savaş kıvılcımının tetiklendiği ve barış ışığının çıktığı bölgedir.”