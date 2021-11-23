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Dünya BAE ilişkiler normalleşiyor... Veliaht Prensi al-Nahyan, Türkiye'ye geliyor
Dünya

BAE ilişkiler normalleşiyor... Veliaht Prensi al-Nahyan, Türkiye'ye geliyor

BAE Veliaht Prensi al-Nahyan'ın Türkiye ziyaretiyle birlikte, iki ülke arasında yıpranan ilişkilerin onarılması ve yatırımların çeşitlendirilmesiyle ekonomik iş birliğinin artırılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 10:38:00 - 2021-11-24 08:39:44
BAE ilişkiler normalleşiyor... Veliaht Prensi al-Nahyan, Türkiye'ye geliyor

Türkiye, dış politikada Körfez ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir döneme giriyor.

Mısır ile diyalog süreci devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de yeni bir dönemin kapılarını aralayacak bir görüşme yapılacak.

Prens Nahyan bugün Türkiye'ye geliyor

BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, Türkiye'ye geliyor.

Zayed al-Nahyan, Türkiye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Türkiye'ye Veliaht Prens Zayed tarafından 9 yıl sonra yapılacak ziyarette, yıpranan ilişkilerin onarılması ve ekonomik faaliyetlerin artması hedefleniyor.

Yatırımlar çeşitlenecek

Bu kapsamda BAE sermayesinin, Türkiye'de çevrimiçi market ve e-ticaret sektörleri ile elektrik üretimine yatırım yapması bekleniyor.

Bunun yanında BAE, Türkiye ile daha derin ekonomik bağları hedefliyor ve yatırımını çeşitlendirmek istiyor.

Kasım ayının sonunda Dubai'de Türkiye ve BAE arasında ortak bir iş forumu düzenlenmesi ve her iki taraftan da iş dünyasının bir araya gelmesi bekleniyor.

Yatırımların artması bekleniyor

Yaklaşan toplantının ülke ilişkilerini normalleştirmesine, mega projelere, farklı sektörlerden yatırımların artmasına ve geniş çaplı iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.

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Yorumlar

güzel
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Basiret

Bu siyonist dostlarına güven olmaz, bunlarla işbirliği de olmaz. Normalleşme nereye kadar? Bunlarla sadece basit ticaret yapılabilir. Al malı ver parayı ya da al parayı ver malı.. Bitti. Bu kadar!
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