BAE, ABD ve İsrail için hava üssü inşa ediyor!

BAE'nin Somaliland'da ABD ve İsrail tarafından kullanılması amacıyla bir hava üssü inşa ettiği rapor edildi.

Uydu görüntülerine göre Somaliland'ın Berbera Havalimanı 2025'in sonlarından bu yana büyük bir genişleme sürecinden geçti.

Kaynaklara göre BAE müttefikleri ABD ile İsrail'in stratejik çıkarlarına hizmet edecek bir askeri üs inşa ediyor.

Le Monde'un haberine göre, Kızıldeniz'in güney girişine yakın stratejik bir konumda bulunan havalimanında, geçen yıl ekim ayından bu yana önemli altyapı geliştirmeleri görüldü. Gazete, projenin muhtemelen yeni bir askeri tesisin inşasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Aden Körfezi ve Babu'l Mendeb Boğazı'na yakınlığı, Berbera'yı son derece stratejik bir liman haline getiriyor.

Le Monde, projeye dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, inşaatın BAE tarafından ABD ve İsrail adına yürütüldüğünü ve amacın mühimmat depoları kurmak olduğunu bildirdi.

BAE, 2017 yılında Somaliland ile Abu Dabi'ye Berbera'da askeri üs kurma ve havalimanını askeri amaçlarla kullanma hakkı veren bir anlaşma imzalamıştı.

Gazete ayrıca, İsrail'in Aralık 2025'te Somaliland'ın bağımsızlığını tanımasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Aden Körfezi'nde Yemen kıyılarına yakın ileri bir İsrail karakolu kurmak istediğini rapor etti.

Gazete, Somaliland istihbarat görevlilerinin eğitim için gizlice Tel Aviv'e gittiğini ve İsrailli askeri heyetlerin hem Somaliland'ın başkenti Hargeisa'yı hem de Berbera'yı ziyaret ettiğini bildirdi.

Le Monde, Doğu Afrika merkezli bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde ayrıca, İsrailli askeri personelin halihazırda üssü ziyaret ettiğini ve burayı Yemen'i hedef alan operasyonlar için kullanabileceğini ifade etti.

BAE daha önce Yemen'e müdahalesi sırasında Berbera'daki tesisleri lojistik ve askeri amaçlarla kullanmış, daha sonra buradaki askeri varlığını azaltacağını açıklamıştı.

Kaynak: Mepa News